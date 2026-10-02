Dans le détail, Element Pro se présente comme une plateforme collaborative intégrant une messagerie pour les conversations individuelles et de groupe, un système de partage de fichiers, des salles de travail, ainsi que la prise en charge des appels audio et vidéo. Des fonctions très proches de celles de Teams, mais déployées selon un modèle très différent : la Commission héberge directement la plateforme sur ses propres infrastructures, quand le service de Microsoft dépend de l’environnement cloud de l’entreprise américaine.

Element Pro s’appuie sur Matrix, un standard ouvert de communication qui permet à une administration ou à une grande organisation d’exploiter et d’administrer elle-même sa plateforme. Bruxelles conserve de cette manière un contrôle beaucoup plus direct sur l’infrastructure du service et sur les données qu’elle héberge, tout en réduisant sa dépendance à Microsoft. Le choix d’un standard ouvert limite aussi l’enfermement dans l’écosystème d’un seul éditeur, puisque le protocole sur lequel reposent les communications n’appartient pas à Element, même si l’entreprise reste l’un de ses principaux contributeurs et conserve ses propres composants professionnels.

Cette technologie a d’ailleurs déjà trouvé sa place dans plusieurs administrations européennes. En France, elle sert de base à Tchap, la messagerie sécurisée des agents de l’État, tandis que la DINUM a rejoint en 2025 la Matrix.org Foundation afin de contribuer plus directement à l’évolution du standard.

L’Allemagne s’appuie elle aussi sur Matrix pour plusieurs services publics, dont BundesMessenger, la Suède l’utilise dans SAFOS, sa suite collaborative souveraine, et le Luxembourg dans LuxChat4Gov, sa messagerie destinée aux agents publics. Aux Pays-Bas, Matrix est intégré à MijnBureau, un environnement de travail souverain encore en phase pilote, tandis qu’il sert de base à BEAM, la messagerie gouvernementale belge.