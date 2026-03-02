Le marché des tableaux blancs collaboratifs est saturé. Miro revendique plus de 80 millions d'utilisateurs. FigJam profite de l'écosystème Figma. Notion a greffé ses propres pages visuelles. Alors pourquoi tenter le coup maintenant ?

La réponse tient en un mot : distribution. Copilot Canvas n'aurait pas besoin de conquérir un marché depuis zéro. Intégré à Microsoft 365, il atterrirait sur les postes de centaines de millions de professionnels. C'est la même stratégie qui a permis à Teams de marginaliser Slack dans les grandes entreprises. Pas le meilleur produit, mais le plus accessible.

Il faut toutefois rester prudent. Les captures montrent des boutons de débogage, des portes logiques internes et des points d'accès Azure en cours de développement. Tout cela sent le prototype, pas le produit fini. Microsoft n'a d'ailleurs fait aucune annonce officielle ni partagé de feuille de route.