Microsoft n'a rien annoncé. Mais des captures d'écran qui circulent en ligne montrent un espace de travail visuel bardé d'IA, prêt à bousculer les poids lourds du tableau blanc collaboratif.
L'application Microsoft Whiteboard existe depuis des années. Elle fonctionne, sans plus. Pendant ce temps, Miro, FigJam et Notion ont capté l'essentiel du marché des tableaux blancs numériques. Mais Microsoft prépare en coulisses un successeur bien plus ambitieux, connu en interne sous le nom « Project Firenze ».
Ce que révèlent les captures de « Project Firenze »
Des captures d'écran publiées sur X par le lanceur d'alertes WalkingCat montrent une application baptisée « Copilot Canvas ». L'interface rappelle Microsoft Whiteboard : espace de dessin libre, outils d'encre numérique, sauvegarde automatique. Mais la ressemblance s'arrête là.
Le panneau de réglages affiche une option intrigante : la génération assistée par IA en continu. Concrètement, l'IA pourrait produire des éléments visuels en temps réel pendant le travail de l'utilisateur. Pas besoin d'attendre la fin d'une requête. Un sélecteur de modèles d'images est aussi présent, avec plusieurs modèles OpenAI dédiés à la création visuelle.
Côté fonctions avancées, un mode développeur liste des panneaux comme « Meeting Summary », « Intent Detection », « Solve Math » ou encore « Delegate Actions to AugLoop ». Ce ne sont pas des fonctions classiques de tableau blanc. Elles évoquent plutôt des comportements d'agent autonome. Un agent capable d'analyser du contenu, de résumer des échanges et de déclencher des actions en chaîne.
Autre détail : des bascules permettent de relier l'espace aux données Microsoft 365 et à la recherche sur le web. Un format d'export en « .canvas » apparaît également dans les captures. De quoi envisager un partage de tableaux entre équipes, comme on échange un document Word aujourd'hui.
Pourquoi Microsoft mise (encore) sur la distribution plutôt que sur le produit
Le marché des tableaux blancs collaboratifs est saturé. Miro revendique plus de 80 millions d'utilisateurs. FigJam profite de l'écosystème Figma. Notion a greffé ses propres pages visuelles. Alors pourquoi tenter le coup maintenant ?
La réponse tient en un mot : distribution. Copilot Canvas n'aurait pas besoin de conquérir un marché depuis zéro. Intégré à Microsoft 365, il atterrirait sur les postes de centaines de millions de professionnels. C'est la même stratégie qui a permis à Teams de marginaliser Slack dans les grandes entreprises. Pas le meilleur produit, mais le plus accessible.
Il faut toutefois rester prudent. Les captures montrent des boutons de débogage, des portes logiques internes et des points d'accès Azure en cours de développement. Tout cela sent le prototype, pas le produit fini. Microsoft n'a d'ailleurs fait aucune annonce officielle ni partagé de feuille de route.
Et puis il y a la question centrale : l'IA comme argument de vente unique. Générer des images ou résumer une réunion sur un tableau blanc, c'est séduisant en démonstration. Dans un usage quotidien, l'utilité réelle reste à prouver. Combien de fonctions « IA » chez Microsoft finissent oubliées trois mois après leur lancement ? L'exemple de Microsoft Whiteboard lui-même, laissé en jachère pendant des années, n'inspire pas la confiance.
Copilot Canvas a le réseau de distribution, la promesse technologique et l'écosystème, mais Microsoft a déjà prouvé qu'il savait parfaitement lancer des produits… puis les regarder mourir à petit feu.