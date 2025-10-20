Figma poursuit sa transformation. L'outil de design collaboratif dévoile 15 nouveautés qui rendent son interface plus accessible, plus fluide et plus simple à utiliser.
Depuis plusieurs années, Figma s'est imposé comme un indispensable pour les designers, développeurs et équipes produit. Conçu au départ comme un outil de création et de prototypage collaboratif, il s'étend désormais vers la productivité et l'accessibilité grâce à une série d'améliorations soutenues par l'intelligence artificielle. Ces nouveautés visent à rendre la plateforme plus inclusive, tout en fluidifiant les flux de travail des équipes.
Plus de contrôle au clavier, et une meilleure collaboration
Dans un billet de blog, l'entreprise présente ses dernières innovations, à commencer par l'arrivée de contrôles enrichis pour naviguer et créer uniquement via le clavier. Ainsi, elle introduit de nouveaux raccourcis pour ajuster des objets sur le canevas, sélectionner des éléments, aligner des formes ou encore ajouter des lignes et des guides.
De même, les utilisateurs de Figma Design peuvent désormais ajouter et modifier des lignes ou créer des arcs à partir d'ellipses, tandis que dans FigJam, il est possible de réordonner des tables, manipuler des marqueurs, notes ou surligneurs, ou encore interagir avec des contenus intégrés. Figma Slides gagne aussi en confort avec la possibilité de redimensionner les notes présentateur et de modifier leur ton grâce à l'IA.
La collaboration gagne également en efficacité : il est maintenant possible de naviguer, ajouter ou déplacer des commentaires uniquement au clavier dans tous les produits Figma, ainsi que de parcourir les annotations Dev Mode. Des réglages supplémentaires, appelés « toggles », permettent par ailleurs de personnaliser son expérience, par exemple en désactivant les raccourcis pendant la saisie ou en choisissant de suivre automatiquement un collaborateur en Spotlight, la fonctionnalité qui sert à suivre en direct ce que fait un autre utilisateur.
Accessibilité renforcée et lisibilité accrue
Figma améliore aussi son support des lecteurs d'écran, un point essentiel pour l'accessibilité. Concrètement, les objets du canevas sont mieux interprétés, chaque élément étant annoncé avec son type, son nom et son état. Par ailleurs, l'ordre de navigation devient plus logique et cohérent grâce à une organisation revue des menus, des panneaux et des boutons. Autre ajout important : les lecteurs d'écran reconnaissent désormais la mise en forme du texte, ce qui facilite fortement la compréhension des contenus.
La lisibilité progresse elle aussi avec un nouveau mode contraste renforcé. Il augmente la distinction entre textes, icônes et arrière-plans, pratique dans les environnements lumineux ou après de longues heures de travail devant son écran. Enfin, Figma Sites, l'outil de création de sites, adopte de nouvelles options d'accessibilité avec l'ajout d’attributs ARIA, la gestion d'alt text, des balises HTML visibles depuis le panneau Calques et l'édition simplifiée des rôles ou étiquettes.
Avec ces diverses mises à jour, Figma devient mieux pensée pour tous les utilisateurs, quelles que soient leurs habitudes de travail ou leurs besoins d'accessibilité.