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C’est une bonne nouvelle pour la souveraineté.

Et Zimbra est assez proche de l’offre Microsoft, il ne manquera pas trop de fonctionnalités aux utilisateurs.

Mais croire que ce sera moins cher est une grave erreur.

Microsoft brade ses offres pour les services publiques et la recherche. Et mutualiste cent fois plus.

L’hébergement, la maintenance, et surtout la sécurisation de l’ensemble nécessite des infrastructures et surtout des compétences qui ne sont pas gratuites…