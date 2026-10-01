Les serveurs vulnérables sont ceux où le paquet optionnel zimbra-snmp est installé et où les notifications SNMP sont activées. Sur ces machines, un attaquant peut glisser des métacaractères du shell dans une requête SMTP, sans compte ni mot de passe. Lors d’un changement d’état d'un service, cette chaîne est ensuite intégrée par le module de surveillance swatchdog à une commande système, si bien que l’attaquant exécute ses propres instructions avec les privilèges du compte de service zimbra. Aucune action de l’utilisateur n’est nécessaire.

Zimbra a corrigé la faille le 20 juillet dans la version 10.1.20, mais la vulnérabilité n’a été rendue publique que le 13 août. Entre le 28 juillet et le 7 août, les équipes de Microsoft ont observé des pirates en train de sonder ce point d’injection avec deux outils de scan. Ils ont d’abord lancé de simples ping ou nslookup vers des serveurs de rappel, avec un agent utilisateur ZB73570 calqué sur le numéro de la CVE. Une fois l’exécution de leurs commandes confirmée, ils ont déposé des webshells JSP dans les répertoires web de Zimbra, en ouvrant temporairement les droits d’écriture d'un dossier public avant de les rétablir pour tromper les contrôles de permissions.

Le 19 août dernier, le CERT-FR a publié un avis de sécurité, et la CISA américaine a ajouté la faille à son catalogue des vulnérabilités activement exploitées deux jours plus tard. Entre-temps, les pirates avaient élargi leur offensive. La fondation Shadowserver scanne Internet en continu à la recherche de machines vulnérables. D’après ses relevés, il y avait 155 serveurs Zimbra compromis le 20 août, puis 274 deux jours plus tard, dont 21 en France. Plus de 8 000 instances n’étaient pas encore corrigées à cette date, mais la configuration SNMP vulnérable n’était pas activée sur toutes.