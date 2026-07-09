max6

Ça fait 10 ans que j’utilise libre office autant pour réutiliser les fichiers word excel et power point venant de l’extérieur que pour envoyer le même type de fichier à tout un tas de gus qui ne jurent que par les outils MS office qui seraient parait-il les seuls valables (et dont la plupart refusent même d’ouvrir un fichier ne portant pas l’extension .docx parce que « de toutes manière c’est de la daube » et ce même quand leur PC de travail contient le logiciel).

Pas un seul de ces individus super intelligents et merveilleusement connaisseur ne s’est rendu compte que leur merveilleux fichiers word excel et powerpoint qu’ils avaient reçu venaient de libreoffice.

Alors je sais qu’on va me tomber dessus mais c’est la réalité de ce que je fais.