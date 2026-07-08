Reste un défi coriace, bien connu des roboticiens d'ailleurs, celui du passage du virtuel au réel. Un modèle entraîné uniquement sur des simulations numériques a en effet tendance à perdre ses repères une fois confronté à la réalité, bien plus imprévisible qu'un monde virtuel parfaitement contrôlé. Un couloir encombré, un passant qui traverse au mauvais moment, un objet qui n'était pas prévu dans le décor sont autant de situations qui peuvent facilement dérouter une IA habituée à un environnement virtuel. Mistral dit avoir surmonté cet obstacle. La firme montre Robostral Navigate évoluer en toute autonomie dans un vrai bureau, confronté à des imprévus qu'il n'avait jamais eu à gérer pendant son apprentissage en simulation.