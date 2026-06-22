La réalité augmentée et la réalité virtuelle ont aussi beaucoup à gagner avec le VL53L9. Sa haute résolution lui permet de reconnaître des gestes à la volée, de suivre les mouvements du corps et même de modéliser en temps réel la position de chaque doigt, ce que les spécialistes appellent « le squelette des doigts ». Voilà qui ouvre la voie à des interactions bien plus naturelles et précises avec des environnements virtuels, sans manette ni contact physique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Yole Group, un cabinet de référence en analyse des marchés technologiques, identifie les modules dToF haute résolution comme l'une des technologies centrales de la prochaine vague de détection 3D, une adoption qui dépasse largement le seul marché des smartphones. Notons que le VL53L9 entrera très vite en production de masse, dès le début du mois de juillet.