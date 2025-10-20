xryl

Une grosse majorité des capteurs fonctionnent aussi bien en rolling shutter qu’en global shutter. Le premier mode est préféré pour plusieurs raisons: il y a un transistor de moins dans la chaîne de capture (le transistor de transfert de charge après l’exposition) ce qui entraîne, automatiquement, une baisse du niveau d’électrons de bruits, donc une meilleure sensibilité. Les « gros » capteurs, c’est à dire ceux qui ont des pixels > 2µm, ont quasiment tous une version global shutter simplement parce que la taille du pixel (et du puit d’électrons issus des conversions photon/electrons) est suffisamment grande pour que l’avantage du rolling shutter soit insignifiant.

Au final, ce n’est pas une innovation, car ce qui fait qu’une image est exploitable, c’est d’avoir assez accumulé de photons/électrons pour que le bruit soit insignifiant dans le signal. Même si les pixels IR sont en RS, ils ne vont pas accumuler plus de photons que les pixels RGB (disons, au rendement du filtre de couleur près) sur la même scène. Si le fait de capturer plus vite la scène suffit à l’IR alors la même scène pourra être capturée avec la même durée d’exposition en RGB et donner une image exploitable (peut être un peu plus bruitée).

L’intérêt du système, c’est de pouvoir éclairer la scène en IR (et de faire une exposition plus courte sur l’IR) que sur le RGB, sans perturber l’humain qui est insensible aux IR.