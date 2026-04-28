Ce qui est intéressant aussi, dans ce que nous dit STMicroelectronics, c'est que par rapport à des capteurs à obturation globale classiques, les VD55G4 et VD65G4 peuvent consommer jusqu'à dix fois moins d'énergie. Tout ça est possible grâce à leur architecture qui surveille la scène en continu. En gros, ils observent la scène en permanence, mais n'alertent le processeur de l'appareil que lorsqu'un mouvement ou un changement est détecté. Tant que rien ne se passe, le système reste en veille profonde. C'est ce qu'on appelle un fonctionnement « piloté par événement », et c'est précisément ce qui permet d'économiser autant d'énergie.