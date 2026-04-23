La marge brute, c'est-à-dire ce qu'il reste après déduction des coûts de production, atteint 33,8 %, en légère progression par rapport à l'an dernier. Le groupe a vendu des produits plus rentables et mieux utilisé ses usines, ce qui a mécaniquement amélioré ses marges. Quant au résultat d'exploitation, il bondit de 3 à 70 millions de dollars en un an. Le résultat, spectaculaire sur le papier mais encore modeste en valeur absolue, donne néanmoins une direction, et elle clairement positive pour l'entreprise, qui a connu des moments difficiles l'an dernier.