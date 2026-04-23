STMicroelectronics, qui a dévoilé jeudi ses résultats financiers, affiche un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 23 % sur un an. Le fabricant de semi-conducteurs mise désormais sur l'IA et les data centers pour accélérer sa croissance.
Malgré un contexte macroéconomique toujours agité, STMicroelectronics a signé un premier trimestre 2026 plutôt convaincant, porté par l'électronique personnelle et les équipements de communication. Le groupe, qui a dévoilé ce jeudi 23 avril ses résultats, a également finalisé l'acquisition des capteurs MEMS de NXP et scellé un accord stratégique très important pour lui avec Amazon Web Services, géant américain du cloud et de l'IA. Pour la suite, les perspectives sont franchement ambitieuses, avec un deuxième trimestre attendu en nette progression.
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Comment se porte le géant Franco-italien des semi-conducteurs, STMicroelectronics ?
Avec un bond de 23 % de ses résultats, STMicroelectronics démarre 2026 sur les chapeaux de roues, avec un chiffre d'affaires de 3,10 milliards de dollars porté par l'électronique personnelle et les équipements de communication. Et si l'on retire la contribution des capteurs MEMS pour ne mesurer que la performance propre du groupe, la croissance de l'entreprise franco-italienne reste très solide, à 21,4 %.
La marge brute, c'est-à-dire ce qu'il reste après déduction des coûts de production, atteint 33,8 %, en légère progression par rapport à l'an dernier. Le groupe a vendu des produits plus rentables et mieux utilisé ses usines, ce qui a mécaniquement amélioré ses marges. Quant au résultat d'exploitation, il bondit de 3 à 70 millions de dollars en un an. Le résultat, spectaculaire sur le papier mais encore modeste en valeur absolue, donne néanmoins une direction, et elle clairement positive pour l'entreprise, qui a connu des moments difficiles l'an dernier.
Deux divisions tirent particulièrement leur épingle du jeu chez ST. Il s'agit du traitement embarqué, donc les puces qui font tourner appareils connectés et systèmes industriels, qui bondit de 31,3 %, tandis que les composants dédiés aux communications sans fil et à la fibre optique progressent de 33,9 %. Moins bonne nouvelle du côté des composants de gestion de l'énergie et de puissance, en recul de 1,8 % et dont la perte opérationnelle se creuse sérieusement, passant de 28 à 84 millions de dollars dans le rouge.
STMicroelectronics a scellé deux accords très importants pour son avenir
STMicroelectronics a opéré deux mouvements très importants pour son avenir sur le premier trimestre. Le 2 février d'abord, ST bouclait le rachat de la division capteurs MEMS de NXP, qui dans le détail sont des capteurs ultraminiaturisés utilisés notamment dans les voitures et les équipements industriels. L'opération a coûté 895 millions de dollars à la firme, ce qui explique que le free cash flow (l'argent restant après les dépenses d'exploitation et d'investissement) soit ressorti à -723 millions ce trimestre.
Un trou dans la caisse qui n'est pas un gros mot, qui est temporaire et pleinement assumé, au service d'une stratégie de long terme. La santé financière de ST reste en réalité solide, avec une trésorerie nette de 2 milliards de dollars, des liquidités totales de 4,57 milliards et une trésorerie opérationnelle de 534 millions générée sur le seul premier trimestre.
Surtout qu'à peine une semaine plus tard, le 9 février, STMicroelectronics annonçait un partenariat stratégique majeur avec Amazon Web Services. Un contrat commercial de plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années, pour fournir des semi-conducteurs destinés aux serveurs cloud et aux infrastructures d'intelligence artificielle. Pour sceller l'accord, ST a accordé à Amazon des bons de souscription, appelés warrants, qui lui permettant d'acheter jusqu'à 24,8 millions d'actions du groupe, mais uniquement au fur et à mesure de ses commandes effectives. En clair, plus Amazon achète, plus il peut devenir actionnaire. Si certains voient cette approche d'un mauvais œil, elle assure l'avenir de l'entreprise européenne.
Pour le trimestre en cours, ST anticipe un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de dollars, en progression de 24,9 % sur un an, un objectif ambitieux mais cohérent avec la dynamique actuelle. Sur les data centers alimentés par l'IA, le groupe promet « confortablement plus de 500 millions de dollars » de revenus cette année, et vise « bien au-dessus du milliard » dès 2027. Des déclarations volontaristes, que les prochains trimestres se chargeront de confirmer ou non.