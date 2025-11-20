STMicroelectronics a signé un contrat d'achat d'électricité solaire de 15 ans avec TSE, un spécialiste français de l'énergie solaire, pour alimenter ses sites français en énergie renouvelable, et ce dès 2027.
Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, STMicroelectronics, veut accélérer sur le terrain de l'écologie. L'entreprise a annoncé, ce jeudi 20 novembre, avoir conclu un partenariat ambitieux avec TSE, spécialisée dans le développement et la production d'énergie solaire, pour sécuriser son approvisionnement en électricité verte. Un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 780 GWh sur 15 ans a été signé pour que STMicroelectronics puisse approvisionner ses sites français en énergie solaire et respecter son objectif de neutralité carbone, qu'elle aimerait atteindre en 2027.
Un contrat massif pour verdir les semi-conducteurs
L'accord signé le 20 novembre avec TSE prévoit donc la fourniture de 780 GWh d'électricité renouvelable générée par trois parcs solaires, pour un total de 43 mégawatts de puissance. Le contrat démarrera en 2027 pour une durée de 15 ans. Il s'agit du deuxième contrat d'achat d'électricité physique que STMicroelectronics signe sur le territoire français.
D'ailleurs, le groupe ne s'arrête pas à l'Hexagone dans sa course au vert. Des accords similaires ont déjà été conclus en Italie, au Maroc ou en Malaisie pour décarboner l'ensemble de ses opérations mondiales. STMicroelectronics veut basculer à 100% d'énergies renouvelables d'ici fin 2027, soit dans à peine deux ans.
Précisons que ces contrats alimenteront toutes les activités françaises de STMicroelectronics en allant de la recherche et développement à la conception, en passant par le marketing, les ventes et surtout la fabrication à grande échelle de circuits intégrés.
TSE s'impose comme l'un des leaders français de l'énergie solaire industrielle
TSE, acteur apparu en 2016 sur le marché, collectionne les partenariats avec des acteurs de poids comme BioMérieux, Les Mousquetaires, Agrial, Albéa, et maintenant STMicroelectronics. Son parc actuel alimente déjà 241 000 habitants. La société exploite notamment la deuxième plus grande centrale photovoltaïque de France à Marville, dans la Meuse.
Mathieu Debonnet, son président et co-fondateur, croit en une avancée main dans la main de la souveraineté industrielle et de la décarbonation. TSE a notamment levé 160 millions d'euros en 2023, puis 230 millions supplémentaires en 2024. Des montants records qui montrent tout l'appétit du marché pour la transition énergétique.
Avec 5 gigawatts de projets en cours et son statut de membre French Tech 120, TSE voit grand. L'entreprise a cofondé le consortium Holosolis qui construit une usine géante de panneaux solaires à Sarreguemines, en Moselle, célèbres pour ses supporters de football. Avec l'envie de bâtir une filière photovoltaïque made in France de bout en bout.