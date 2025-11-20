Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, STMicroelectronics, veut accélérer sur le terrain de l'écologie. L'entreprise a annoncé, ce jeudi 20 novembre, avoir conclu un partenariat ambitieux avec TSE, spécialisée dans le développement et la production d'énergie solaire, pour sécuriser son approvisionnement en électricité verte. Un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 780 GWh sur 15 ans a été signé pour que STMicroelectronics puisse approvisionner ses sites français en énergie solaire et respecter son objectif de neutralité carbone, qu'elle aimerait atteindre en 2027.