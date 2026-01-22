Car Intel dévoilera son bilan trimestriel ce jeudi 22 janvier. Et les investisseurs sont aux aguets : le cours de son action a grimpé de 11 %, atteignant son plus haut niveau depuis 2022. Plus parlant encore, il s'est envolé de 84 % en 2025, surpassant largement l'indice de référence des semi-conducteurs qui a connu une hausse de 42 %. Un signal fort après une année 2024 cauchemardesque pour le géant américain.