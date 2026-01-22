Intel reprend clairement des couleurs après une période extrêmement difficile. Et plus que jamais, cette semaine s'annonce décisive pour le fabricant de puces.
Car Intel dévoilera son bilan trimestriel ce jeudi 22 janvier. Et les investisseurs sont aux aguets : le cours de son action a grimpé de 11 %, atteignant son plus haut niveau depuis 2022. Plus parlant encore, il s'est envolé de 84 % en 2025, surpassant largement l'indice de référence des semi-conducteurs qui a connu une hausse de 42 %. Un signal fort après une année 2024 cauchemardesque pour le géant américain.
Succès retentissant pour Lip-Bu Tan
Ce succès peut en grande partie être attribué à Lip-Bu Tan, vétéran des semi-conducteurs arrivé à la tête d'Intel au mois de mars. Il a mis en place une stratégie claire : tailler dans les coûts, simplifier l'organigramme et relancer une stratégie industrielle cohérente. L'entreprise s'est ainsi recentrée sur ses métiers clés, notamment les processeurs serveurs, l'IA et la relance de son activité de fondeur.
L'explosion des investissements dans les centres de données lui a été particulièrement bénéfique. Car les opérateurs ont aussi besoin de CPU traditionnels en complément des GPU. Bien entendu, le soutien politique massif aux États-Unis, en plus de l'arrivée de NVIDIA et de SoftBank dans son capital, ont aussi permis à Intel de reprendre du poil de la bête.
Le procédé 18A sera déterminant
Quelques doutes subsistent malgré tout. L'entreprise ne cesse de perdre des parts de marché au profit d'AMD et d'Arm dans son activité historique, les PC. Et la pénurie de mémoire vive qui frappe actuellement l'industrie ne devrait pas arranger les choses.
Désormais, les yeux sont rivés vers la technologie de gravure 18A, censée rivaliser avec le 2 nanomètres de TSMC. C'est le socle de la renaissance d'Intel comme fondeur. De même, l'arrivée de grands clients externes dans ses usines est suivie de près, NVIDIA et Broadcom testant déjà ses lignes.
Si elle parvient à sécuriser ne serait-ce qu'un client de référence, la société pourrait devenir le numéro 2 de la fonderie derrière le géant taïwanais.