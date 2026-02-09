Jean-Marc Chéry, le patron de STMicroelectronics, est évidemment ravi de la nouvelle. Dans le communiqué officiel publié par son entreprise, il nous dit que « cet engagement stratégique positionne ST comme un fournisseur important d'AWS et confirme la force de notre innovation, de notre portefeuille de technologies propriétaires ainsi que de nos capacités établies de production à grande échelle. » Le dirigeant souligne aussi que cette collaboration permettra à ST de poursuivre sa montée en puissance, en tant que référence du semi-conducteur sur le Vieux continent.