STMicroelectronics, le spécialiste franco-italien des puces, annonce ce lundi avoir décroché un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Amazon Web Services (AWS). Le fabricant va équiper les futurs datacenters du géant américain du cloud.
La bonne nouvelle est tombée ce lundi 9 février au matin pour STMicroelectronics. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a annoncé un accord commercial majeur avec Amazon Web Services. Le contrat, pluriannuel et évalué à plusieurs milliards de dollars, va propulser les puces de « ST » au cœur des infrastructures cloud d'AWS. Avec la promesse de serveurs plus rapides pour les clients finaux, moins énergivores et capables d'absorber la déferlante des applications d'intelligence artificielle.
STMicroelectronics fournira des puces essentielles aux infrastructures cloud d'AWS
Concrètement, que va livrer STMicroelectronics à Amazon, si vous nous excusez le jeu de mots ? Dans le détail, toute une palette de puces électroniques fabriquées avec ses technologies propriétaires. D'abord, des composants pour faire circuler les données à très haute vitesse entre les serveurs de ses datacenters. Ensuite, des mini-cerveaux électroniques qui gèrent l'infrastructure. Et enfin, des circuits spécialisés dans la gestion de l'énergie, point crucial quand on alimente des milliers de machines en continu.
AWS cherche avant tout à améliorer l'efficacité de ses gigantesques fermes de serveurs. Car à l'échelle mondiale, la moindre optimisation énergétique représente des économies colossales. Les composants de STMicroelectronics doivent permettre au géant du cloud de proposer à ses clients « de nouvelles instances de calcul à haute performance », tout en réduisant les coûts opérationnels et en gérant mieux les charges de travail gourmandes en puissance de calcul.
Jean-Marc Chéry, le patron de STMicroelectronics, est évidemment ravi de la nouvelle. Dans le communiqué officiel publié par son entreprise, il nous dit que « cet engagement stratégique positionne ST comme un fournisseur important d'AWS et confirme la force de notre innovation, de notre portefeuille de technologies propriétaires ainsi que de nos capacités établies de production à grande échelle. » Le dirigeant souligne aussi que cette collaboration permettra à ST de poursuivre sa montée en puissance, en tant que référence du semi-conducteur sur le Vieux continent.
Amazon pourra acquérir jusqu'à 24,8 millions d'actions de STMicroelectronics
L'accord ne se résume pas à un simple « ST fabrique, AWS achète ». C'est un échange à double sens, puisque STMicroelectronics va également utiliser les serveurs du cloud Amazon pour... concevoir ses futures puces plus rapidement. En s'appuyant sur cette puissance de calcul délocalisée, le fabricant peut faire tourner plusieurs simulations en même temps et offrir plus de flexibilité à ses équipes d'ingénieurs.
L'opération comporte aussi un intrigant volet boursier. ST a donné à AWS le droit d'acquérir jusqu'à 24,8 millions de ses actions à un prix fixe de 28,38 dollars (avec des bons de souscription, des warrants). Ces droits seront débloqués au fur et à mesure qu'Amazon Web Services paiera ses commandes de composants. Amazon dispose d'ailleurs de sept ans pour décider d'utiliser ou non cette possibilité d'entrer au capital de STMicroelectronics. Rappelons que l'entreprise franco-italienne pèse près de 24 milliards d'euros en Bourse. L'annonce de ce jeudi matin faisait d'ailleurs exploser son cours à 10h, à +5,4% (26,24 euros/action).
Ce partenariat montre qu'il y a du changement dans l'industrie tech. Les géants du cloud ne peuvent plus se contenter de puces standards achetées en catalogue. Avec la très forte demande liée à l'intelligence artificielle, ils préfèrent nouer des alliances sur mesure avec les fabricants. En se fixant l'objectif d'obtenir des composants conçus spécifiquement pour leurs infrastructures, qui allient puissance maximale et sobriété énergétique.