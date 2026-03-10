Présent en force au MWC 2026, Qualcomm se prépare déjà au déploiement de la 6G, à l'horizon 2030, mais aussi à l'arrivée du nouveau standard Wi-Fi 8 pour la connectivité domestique de demain. La semaine dernière, la firme a également dévoilé son nouveau Snapdragon Wear Elite.

Chargé de prendre la relève des puces Snapdragon W5 Gen 2 / W5+ Gen 2 (consacrées principalement aux montres connectées), mais aussi Snapdragon AR1 Gen 1 / AR1+ Gen 1 (dédiés aux lunettes intelligentes), ce nouveau SoC à très basse consommation s'installera dans les prochains mois à bord de toute une flopée de wearables, qu'il s'agisse de montres et de lunettes connectées, ou de la première vague d'objets émergeants (épingles et pendentifs dopés à l'IA)… avec l'objectif de créer des ponts entre ces différents appareils à travers un « réseau d'IA distribué », mais aussi de les rendre toujours plus indépendants du smartphone.