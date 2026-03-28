SmartSens vient de présenter le SC5A6XS, un capteur CMOS de 50 mégapixels au format 1 pouce gravé en 22 nm, avec une plage dynamique de 115 dB et le support de la 4K à 120 images par seconde.
Depuis 2022, le marché des capteurs photo 1 pouce pour smartphones haut de gamme appartient presque exclusivement à Sony, d'abord avec l'IMX989, puis avec le LYT-900, que l'on retrouve aujourd'hui dans les Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra ou encore les Oppo Find X7 Ultra. Samsung, de son côté, a choisi une stratégie différente avec ses capteurs ISOCELL à très haute résolution, mais n'a jamais vraiment pris pied sur ce format 1 pouce. C'est dans cet espace dominé que SmartSens, fabricant chinois coté à Shanghai, vient déposer sa candidature avec le SC5A6XS. Avec en prime une production de masse prévue au deuxième trimestre 2026.
115 dB de plage dynamique
Le SC5A6XS embarque la technologie maison Lofic HDR 3.0. Concrètement, le capteur fusionne plusieurs images au sein d'une même exposition, plutôt qu'en empilant des trames décalées dans le temps, pour réduire nettement les artefacts de mouvement, notamment en vidéo. Avec 115 dB de plage dynamique maximale, il se positionne face au LYT-900, dont la conception sur process 22 nm avait déjà creusé l'écart avec le vieil IMX989 encore gravé en 40 nm. La marque vante également des optimisations de sensibilité et de réduction du bruit de lecture, mais reste floue sur la taille des pixels ou les technologies associées.
La partie autofocus utilise une détection de phase étendue, pensée pour maintenir la mise au point dans des conditions d'éclairage difficiles. En vidéo, le capteur gère la 4K à 120 fps en mode standard et la 4K à 60 fps en HDR actif. Sur ce dernier point, SmartSens annonce aussi une consommation réduite d'environ 11 % par rapport à sa génération précédente en mode HDR.
Le Huawei Pura 90 en embuscade
Le SC5A6XS est déjà en phase d'échantillonnage. SmartSens vise une mise en production de masse au deuxième trimestre 2026, et ce serait la série Huawei Pura 90 le premier client probable. Huawei, qui lancera tout prochaînement la série Enjoy 90, a précisément besoin de fournisseurs alternatifs à Sony depuis que les sanctions américaines ont rendu l'accès aux composants japonais plus compliqué. SmartSens, dont le précédent capteur 1 pouce SC5A5XS avait déjà équipé des Huawei Pura 80 Pro, continue donc sur sa lancée.
SmartSens cherche à convaincre des marques comme Xiaomi, Oppo ou Vivo, qui ont construit leur réputation photo sur les capteurs Sony. Il veut montrer qu’un capteur chinois peut rivaliser, sur la fiche technique comme en conditions réelles. On attend donc les premiers benchmarks comparatifs entre le SC5A6XS et le LYT-900, réalisés dans des conditions identiques, pour établir si le pari est remporté.
Sony conserve toutefois une avance qu'elle doit à des années de collaboration algorithmique avec les constructeurs qui ont créé un écart plus difficile à combler qu’une différence de plage dynamique.
SmartSens avance sur deux fronts, la souveraineté technologique pour les marques sous pression géopolitique, et la compétition frontale sur les specs pour les autres.