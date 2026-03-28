Le SC5A6XS est déjà en phase d'échantillonnage. SmartSens vise une mise en production de masse au deuxième trimestre 2026, et ce serait la série Huawei Pura 90 le premier client probable. Huawei, qui lancera tout prochaînement la série Enjoy 90, a précisément besoin de fournisseurs alternatifs à Sony depuis que les sanctions américaines ont rendu l'accès aux composants japonais plus compliqué. SmartSens, dont le précédent capteur 1 pouce SC5A5XS avait déjà équipé des Huawei Pura 80 Pro, continue donc sur sa lancée.

SmartSens cherche à convaincre des marques comme Xiaomi, Oppo ou Vivo, qui ont construit leur réputation photo sur les capteurs Sony. Il veut montrer qu’un capteur chinois peut rivaliser, sur la fiche technique comme en conditions réelles. On attend donc les premiers benchmarks comparatifs entre le SC5A6XS et le LYT-900, réalisés dans des conditions identiques, pour établir si le pari est remporté.

Sony conserve toutefois une avance qu'elle doit à des années de collaboration algorithmique avec les constructeurs qui ont créé un écart plus difficile à combler qu’une différence de plage dynamique.

SmartSens avance sur deux fronts, la souveraineté technologique pour les marques sous pression géopolitique, et la compétition frontale sur les specs pour les autres.