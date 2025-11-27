Sony présente un capteur inédit qui pourrait transformer l’appareil photo de votre prochain smartphone. Avec le LYTIA-901, le constructeur introduit un composant de 200 Mpx plus imposant que ceux de Samsung, destiné aux modèles haut de gamme.
Jusqu'à présent, seul Samsung fabriquait des capteurs 200 mégapixels pour smartphones. Avec l'arrivée du LYTIA-901 de Sony Semiconductor, le constructeur japonais propose désormais sa propre solution destinée aux appareils photo de smartphones premium. Avec des spécifications supérieures à celles des capteurs 200 mégapixels actuellement proposés par le géant coréen, cette nouveauté pourrait faire évoluer les performances attendues sur les appareils haut de gamme.
Sony dévoile son premier capteur photo 200 mégapixels pour smartphones
Le LYTIA-901 affiche une taille de capteur de 1/1,12 pouce avec des pixels de 0,7 micron. En comparaison, le capteur Samsung Isocell HP2 200 mégapixels utilisé dans le Galaxy S25 Ultra présente une taille inférieure de 1/1,3 pouce et des pixels de 0,6 micron. Cette différence peut sembler limitée sur le papier, mais compte tenu de la petitesse des pixels sur les capteurs 200 mégapixels actuels, toute augmentation de leur taille peut améliorer la capture de lumière et la qualité d’image, notamment en éclairage mixte ou lors de prises en pleine résolution.
Le nouveau capteur intègre également un autofocus sur tous les pixels, un zoom numérique jusqu'à 4x dans le capteur, et un regroupement de 16 pixels en un seul pour des clichés par défaut de 12,5 mégapixels. Sony a aussi intégré une technologie de remosaicing basée sur l'intelligence artificielle pour améliorer les détails en mode zoom.
Les premiers fabricants prêts à intégrer le LYTIA-901
Le LYTIA-901 embarque la technologie Dual Conversion Gain-HDR (DCG-HDR) pour une plage dynamique améliorée en une seule image, ainsi que la technologie Hybrid Frame-HDR (HF-HDR). Selon Sony, « HF-HDR améliore considérablement la plage dynamique par rapport à la technologie HDR conventionnelle, offrant des performances supérieures à 100 dB ». Cette technologie combine plusieurs expositions courtes avec les données DCG pour obtenir une plage dynamique plus large.
D'après les informations rapportées par Android Authority, Sony Semiconductor a confirmé que le LYTIA-901 est actuellement en production de masse et livre ses clients. L'OPPO Find X9 Ultra et le vivo X300 Ultra figurent parmi les premiers smartphones susceptibles d'adopter ce capteur comme module photo principal.
Il faudra bien entendu vérifier si les améliorations promises par ce capteur photo de 200 mégapixels plus grand se traduiront par des gains réels en usage quotidien. À noter que Sony n'a pas encore précisé toutes les capacités du composant à l'heure actuelle, notamment pour ce qui est de l'enregistrement vidéo.