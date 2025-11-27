Le LYTIA-901 affiche une taille de capteur de 1/1,12 pouce avec des pixels de 0,7 micron. En comparaison, le capteur Samsung Isocell HP2 200 mégapixels utilisé dans le Galaxy S25 Ultra présente une taille inférieure de 1/1,3 pouce et des pixels de 0,6 micron. Cette différence peut sembler limitée sur le papier, mais compte tenu de la petitesse des pixels sur les capteurs 200 mégapixels actuels, toute augmentation de leur taille peut améliorer la capture de lumière et la qualité d’image, notamment en éclairage mixte ou lors de prises en pleine résolution.

Le nouveau capteur intègre également un autofocus sur tous les pixels, un zoom numérique jusqu'à 4x dans le capteur, et un regroupement de 16 pixels en un seul pour des clichés par défaut de 12,5 mégapixels. Sony a aussi intégré une technologie de remosaicing basée sur l'intelligence artificielle pour améliorer les détails en mode zoom.