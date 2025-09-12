L'annonce n'aura pas tardé. Mais, malheureusement pour Sony, elle intervient en plein brouhaha entourant la sortie des nouveaux iPhone. Tâchons de mettre un peu en lumière le nouveau midrange de Sony qui, nous allons le voir, remanie — un peu — sa formule.
La semaine dernière, je vous rapportais que l'avenir de la gamme Xperia semblait presque assuré en vertu des fuites entourant le Sony Xperia 10 VII. La marque a saisi la balle au bond, et annonçait hier la sortie de son nouveau smartphone milieu de gamme. Un modèle dans la continuité (Sony n'aime pas la rupture), qui subit malheureusement une hausse de prix de 50€.
- Sony a annoncé son nouveau smartphone milieu de gamme, le Xperia 10 VII, avec une hausse de prix de 50€.
- Le design évolue légèrement avec un écran OLED de 6,1" et un ratio d'aspect de 19,5:9.
- Doté d'une puce Snapdragon 6 Gen 3 et d'une autonomie de 48h, il est proposé à 449€ en Europe.
Un design assagi
Les smartphones Xperia sont notamment connus pour leur look iconique ; adoptant un ratio d'aspect un peu plus allongé que la moyenne, de 21:9. Mauvaise nouvelle si vous appréciez ce détail : le présent Xperia 10 VII adopte le ratio 19,5:9 — sans doute le plus commun dans l'industrie (c'est notamment celui des iPhone).
Il embarque toujours un écran OLED de 6,1" cadencé à 120 Hz (Full HD+), lequel est protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2, ce qui est suffisamment rare pour être noté, sur le milieu de gamme. J'ajoute qu'il est certifié IP65/68, et qu'il dispose même d'un tiroir à carte SD pour étendre le stockage jusqu'à 2 To, ainsi que d'un port jack 3.5 mm.
Le Xperia 10 VII est doté de la puce Snapdragon 6 Gen 3. La même que l'un de ses plus gros concurrents, le Samsung Galaxy A36. On compte aussi 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage par défaut, ainsi que sur une belle batterie de 5000 mAh. D'après le label européen, le smartphone propose une autonomie d'environ 48h. On en profite pour écrire que le smartphone sera livré sous Android 15 et proposera quatre mises à jour majeures de l'OS pour six ans de correctifs de sécurité au total.
Le design des appareils photo évolue. Le duo s'intègre désormais dans une barre horizontale, à la manière des Google Pixel 10 ou du tout récent iPhone Air. Il s'agit, dans le détail, d'un capteur 50 mégapixels grand-angle, ouvrant à f/1.9, et d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels f/2.4. À l'avant, le module à selfies ne propose que 8 mégapixels.
Sony Xperia 10 VII : prix et disponibilité
Annoncé hier, le Sony Xperia 10 VII est en cours de commercialisation, y compris en Europe, au tarif de 449€. C'est donc 50€ de plus que le Xperia 10 VI de l'an dernier, sans que la fiche technique ne le justifie forcément.
Le nouveau venu est-il une bonne affaire ? Très franchement, son bilan est déjà difficile à défendre dans une année où se sont alignées les références de milieu de gamme absolument hors du commun (Nothing, Realme, OnePlus…). En tout cas, l'accueil de la part de nos confrères de GSM Arena est pour le moins timide.