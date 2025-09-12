Le Xperia 10 VII est doté de la puce Snapdragon 6 Gen 3. La même que l'un de ses plus gros concurrents, le Samsung Galaxy A36. On compte aussi 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage par défaut, ainsi que sur une belle batterie de 5000 mAh. D'après le label européen, le smartphone propose une autonomie d'environ 48h. On en profite pour écrire que le smartphone sera livré sous Android 15 et proposera quatre mises à jour majeures de l'OS pour six ans de correctifs de sécurité au total.