Le constructeur chinois vient de dévoiler sa série Mate 80 avec un modèle haut de gamme doté de l'écran le plus lumineux au monde pour un smartphone. Si le Huawei Mate 80 Pro Max impressionne par sa fiche technique, il reste hélas confiné au marché asiatique.
Nous y sommes : Huawei a lancé en Chine sa nouvelle gamme Mate 80, dont le Huawei Mate 80 Pro Max qui se distingue par des caractéristiques techniques exceptionnelles. Le constructeur met en avant un écran inédit, une configuration musclée et une évolution de design. Cette génération s’accompagne également d’un nouveau modèle pliant, le Mate X7, présenté lors d’un événement qui a réuni plusieurs catégories de produits, exclusivement destinés au marché chinois.
Huawei dévoile le Mate 80 Pro Max : un écran qui va faire rougir la concurrence
De toute la gamme, c'est indubitablement le Mate 80 Pro Max qui retient notre attention. Le nouveau fleuron du fabricant chinois embarque une dalle OLED à double couche de 6,9 pouces capable d'atteindre un pic lumineux de 8 000 nits, selon les déclarations de Huawei. Cette performance dépasse les 7 000 nits revendiqués par Realme sur son GT 8 Pro récent et écrase les 3 300 nits du Pixel 10 Pro. Le pic de luminosité ne reflète cependant qu’un niveau maximal sur une zone limitée et dans des conditions spécifiques. Huawei assure néanmoins que le contraste annoncé devrait être très élevé.
L’ensemble des Mate 80 adoptent désormais des écrans plats et des tranches droites, suivant la tendance générale du secteur qui abandonne progressivement les surfaces incurvées. À l’arrière, le design intègre un cercle entourant les bobines de recharge sans fil. Associé au module photo circulaire, cet élément graphique évoque la forme du chiffre huit.
Le Huawei Mate 80 Pro Max reste pour l'instant cantonné à la Chine
Les trois modèles qui composent la série (Mate 80, Mate 80 Pro et Mate 80 Pro Max) fonctionnent grâce aux puces Kirin développées par Huawei, avec jusqu'à 20 Go de RAM pour le Mate 80 RS Ultimate Design. Cette variante est quasi identique au Pro Max, mais affiche des finitions premium justifiant un tarif supérieur.
Malgré son positionnement haut de gamme, et contrairement aux concurrents chinois engagés dans la course aux batteries géantes, la capacité de batterie reste limitée à 6 000 mAh pour le Pro Max. La photographie demeure quant à elle toujours parmi les priorités de la marque, avec deux téléobjectifs périscopiques et la possibilité d’ajouter un kit téléobjectif externe.
Quoi qu'il en soit, aucune information n’a été communiquée quant à l'arrivée de la série Mate 80 en dehors du territoire chinois. Pour la tarification, il faut donc s’appuyer sur les tarifs pratiqués par Huawei en Chine, sans tenir compte des taxes ni des coûts d’importation. Le Mate 80 Pro Max débute à 7 999 yuans, soit environ 980 €, pour la variante dotée de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.