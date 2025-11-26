Les trois modèles qui composent la série (Mate 80, Mate 80 Pro et Mate 80 Pro Max) fonctionnent grâce aux puces Kirin développées par Huawei, avec jusqu'à 20 Go de RAM pour le Mate 80 RS Ultimate Design. Cette variante est quasi identique au Pro Max, mais affiche des finitions premium justifiant un tarif supérieur.

Malgré son positionnement haut de gamme, et contrairement aux concurrents chinois engagés dans la course aux batteries géantes, la capacité de batterie reste limitée à 6 000 mAh pour le Pro Max. La photographie demeure quant à elle toujours parmi les priorités de la marque, avec deux téléobjectifs périscopiques et la possibilité d’ajouter un kit téléobjectif externe.

Quoi qu'il en soit, aucune information n’a été communiquée quant à l'arrivée de la série Mate 80 en dehors du territoire chinois. Pour la tarification, il faut donc s’appuyer sur les tarifs pratiqués par Huawei en Chine, sans tenir compte des taxes ni des coûts d’importation. Le Mate 80 Pro Max débute à 7 999 yuans, soit environ 980 €, pour la variante dotée de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.