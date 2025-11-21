Le géant chinois des télécoms va sortir son nouveau Huawei Mate 80 dans quelques jours. Et il devrait marquer par son autonomie.
Du côté de la Chine, on va bientôt voir arriver un nouveau modèle très haut de gamme, sorti par le constructeur Huawei : le Huawei Mate 80. Un appareil qui a déjà attiré l'attention par son design un peu particulier avec deux cercles dans le dos, dont un qui pourrait servir à la recharge magnétique. Et une autre nouveauté devrait aussi apparaître, pour le plus grand bonheur de ses clients !
Un « mode extérieur » qui va sauvegarder la batterie
La semaine prochaine, Huawei organisera, le 25 novembre, la présentation en Chine de son nouveau flagship : le Huawei Mate 80. Un téléphone qui affichera sûrement encore des performances assez exceptionnelles, mais qui devrait aussi donner dans le nouveau.
En effet, selon des informations postées par Huawei sur la plateforme chinoise Weibo, et dont GSMArena se fait l'écho, la société de Shenzhen a aussi travaillé sur une amélioration de l'autonomie de la nouvelle série. Et ce, grâce à une fonction baptisée du nom de « mode extérieur ».
Une autonomie de près de deux semaines au programme ?
Le géant a ainsi posté une vidéo sur son compte officiel où l'on voit un individu brancher son Huawei 80, et avancer de jour en jour avec une autonomie toujours présente (symbolisée par un branchement sans fin à une prise électrique). La vidéo publicitaire, qui vaut le coup d'œil, s'achève par une annonce de la firme extrêmement séduisante : ce mode extérieur permettrait de tenir jusqu'à 14 jours sans recharge.
Évidemment, on est là dans la promesse commerciale, et Huawei a dû sûrement optimiser au maximum l'environnement pour obtenir un tel nombre. Mais même si l'on ne pouvait tenir deux semaines, on imagine que ce mode, qui doit réduire la consommation générale de l'appareil en gérant ce qui peut être utilisé ou non, devrait donner une autonomie moyenne allant facilement d'une semaine à 10 jours. La réponse devrait en tout cas nous être rapidement donnée !