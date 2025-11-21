La semaine prochaine, Huawei organisera, le 25 novembre, la présentation en Chine de son nouveau flagship : le Huawei Mate 80. Un téléphone qui affichera sûrement encore des performances assez exceptionnelles, mais qui devrait aussi donner dans le nouveau.

En effet, selon des informations postées par Huawei sur la plateforme chinoise Weibo, et dont GSMArena se fait l'écho, la société de Shenzhen a aussi travaillé sur une amélioration de l'autonomie de la nouvelle série. Et ce, grâce à une fonction baptisée du nom de « mode extérieur ».