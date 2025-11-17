Huawei vient de proposer les toutes premières images officielles de son nouveaux smartphones Huawei Mate 80. Et ce que l'on peut voir au dos a de quoi interpeler !
Le géant chinois continue son bonhomme de chemin dans le monde du smartphone, malgré les sanctions qui font mal à son activité depuis maintenant près de cinq ans. Huawei avait ainsi ces derniers temps sur le feu un Huawei Mate 80, qui devrait être particulièrement performant, et qui se dévoile aujourd'hui à l'occasion du pré-lancement de modèle
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Huawei nous montre un Huawei Mate 80 au design inédit
Huawei a ouvert aujourd'hui les pré-réservations pour son modèle Huawei Mate 80 sur plusieurs plateformes en Chine. Le géant chinois de la tech a dans le même temps livré de nombreuses images officielles de son nouveau téléphone haut de gamme.
Comme on peut le voir, il se déclinera en plusieurs coloris (noire, blanc, or, vert), avec quatre éditions au programme, à savoir : le Huawei Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max, et le Mate 80 RS Ultimate Design. Autant de déclinaisons qui ont le droit à un nouveau design, comme on peut le voir sur les images ci-dessus.
Un cercle pour les modules photos, un cercle pour la recharge
Le Huawei Mate 80 a ainsi droit à un double cercle dans son dos, ce qui donne l'illusion de voir un chiffre "huit" apparaître. Mais il ne s'agit pas simplement d'un effet esthétique. Le premier cercle, comme on a pu le voir apparaître sur d'autres smartphones, accueille le module photo du smartphone, comprenant au total quatre lentilles.
Le second cercle lui semble montrer que ce smartphone va accueillir une charge sans fil magnétique, similaire à ce que l'on retrouve du côté des iPhone avec MagSafe. Ce genre de charge magnétique est arrivé chez les appareils Android avec PixelSnap sur la série Google Pixel 10. On ne serait donc pas étonné de voir Huawei prendre le train en marche !