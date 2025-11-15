Honor a mis en ligne le design de ses nouveaux smartphones Honor 500 et 500 Pro, qui seront disponibles prochainement en Chine, et force est d'admettre que ces derniers nous rappellent un peu quelque chose…
Tout fraîchement auréolée de l'Award du Meilleur PC Portable 2025 (pour son MagicBook Art 14), la marque chinoise Honor vient d'officialiser un nouveau tandem de smartphones à venir. Attendus pour la fin du mois de novembre, les Honor 500 et 500 Pro ont un petit Air de famille…
Les Honor 500 et 500 Pro se dévoilent (un peu)
Ainsi, après l'Honor 400 lancé chez nous un peu avant l'été, la marque prépare en toute logique la commercialisation de son petit frère, baptisé très sobrement Honor 500, qui sera décliné en deux versions et en quatre coloris (bleu, rose, blanc et noir).
Sur son site Web officiel, la société chinoise a mis en ligne ses deux nouveaux smartphones à venir, permettant notamment d'observer leur tout nouveau design. Et force est d'admettre que ce dernier va s'éloigner quelque peu du modèle précédent, pour se rapprocher… d'un iPhone Air.
Comme un Air de famille ?
En effet, sur les images diffusées par Honor, impossible de ne pas voir un certain air de famille, du côté du module photo, avec le smartphone le plus fin d'Apple commercialisé à la rentrée, et son fameux « plateau », qui abrite divers composants.
Contrairement à l'iPhone Air, le Honor 500 dispose deux capteurs principaux, accompagnés d'un troisième pour la gestion de la profondeur. Le Honor 500 Pro quant à lui dispose d'un objectif supplémentaire, intégré dans un bloc circulaire.
On y retrouvera un large écran de 6,5 pouces (diagonale de 16,5 cm, définition de 1 264 points par 2 736 et rafraîchissement à 120 Hz) pour le modèle Pro, avec à bord un processeur Snapdragon 8 Elite couplé à un maximum 16 Go de mémoire vive et jusqu'à 1 To de stockage. Une batterie de 8 000 mAh sera également de la partie, sans oublier MagicOS 10 (basé sur Android 16).
A noter qu'il est peu probable de voir ce tandem de smartphones Honor 500 débarquer en France, le constructeur chinois ayant tendance à ne commercialiser qu'une génération sur deux en dehors de la Chine.