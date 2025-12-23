Le Oppo Find X9 Ultra offrirait une configuration photo solide, l'une des plus robustes du marché. Mais la course aux mégapixels est-elle vraiment utile ou est-ce encore un concours de chiffres ?
Selon plusieurs sources concordantes, le Oppo Find X9 Ultra intégrerait un appareil photo disposant de deux capteurs de 200 mégapixels et d'un téléobjectif optique 10x. Ces spécifications, si elles se confirment, positionneraient l'appareil parmi les smartphones les mieux équipés en matière d'imagerie.
Un appareil photo costaud à bord
Les fuites provenant de Digital Chat Station, relayées par Android Headlines, détaillent un système à trois capteurs arrière :
- Un capteur principal de 200 MP
- Un téléobjectif de 200 MP
- Un module 50 MP avec zoom optique 10x natif
Le leaker Ice Universe précise que le zoom 10x reposerait sur un système entièrement optique, sans interpolation algorithmique. Ce qui diffère des solutions hybrides couramment déployées, où le traitement logiciel compense les limitations matérielles.
Concernant le capteur principal, ici aussi, le leaker indique qu'il offrirait une captation lumineuse supérieure à celle d'un capteur 1 pouce. Cette affirmation suggère l'utilisation d'un des nouveaux capteurs 200 MP récemment annoncés par Sony ou OmniVision. Toutefois, la référence de ce composant n'a pas été communiquée.
Un smartphone imposant au stockage énorme ?
L'intégration de trois modules haute définition apporte quelques questions techniques. Les capteurs de 200 MP génèrent des fichiers volumineux, ce qui sollicite davantage le stockage, la RAM et les capacités de traitement du processeur d'image. Lors de longues sessions photo, la gestion de la température est également importante.
Le zoom optique 10x prend également pas mal de place dans l'appareil. Les précédentes implémentations de téléobjectifs périscopiques à fort grossissement se traduisaient par un module caméra proéminent et un smartphone assez lourd.
- Performances générales
- Quantié photo & vidéo
- Excellente autonomie
Par ailleurs, la définition de 200 MP pour un téléobjectif pose la question du compromis entre résolution et taille des photosites. Un capteur plus dense sur une surface équivalente implique des pixels plus petits, potentiellement moins performants en conditions de faible luminosité.
Date de disponibilité du Find X9 Ultra
Oppo n'a émis aucune communication officielle concernant ce modèle. Le Find X8 Ultra ayant été commercialisé en avril 2025, son successeur pourrait arriver au printemps 2026 si l'on suit l'historique des précédents lancements.
Le Vivo X300 Ultra, également attendu avec un double capteur 200 MP, pourrait devancer Oppo sur ce segment. Les deux constructeurs, appartenant au groupe BBK Electronics, exploitent fréquemment des technologies communes.