Zhou Yibao a partagé des images du Find X9, mettant en avant des bordures encore plus fines que celles du Find X8s. Pour rappel, ce dernier avait déjà battu l'iPhone 16 Pro Max en termes de finesse des bordures.

Le Find X9 afficherait ainsi les bordures physiques les plus fines jamais proposées sur un smartphone de la marque.