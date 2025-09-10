La guerre aux bordures d'écran les plus fines est lancée par Oppo. Le fabricant entend bien battre Apple une nouvelle fois avec son Find X9, dont la sortie est prévue d'ici à la fin de l'année.
Oppo a dévoilé de nouveaux détails concernant le design avant de son prochain smartphone haut de gamme, le Find X9. Selon une publication de Zhou Yibao, responsable de la gamme Find, le constructeur chinois veut les bordures d'écran les plus fines du marché.
Un design qui pousse les limites techniques
Zhou Yibao a partagé des images du Find X9, mettant en avant des bordures encore plus fines que celles du Find X8s. Pour rappel, ce dernier avait déjà battu l'iPhone 16 Pro Max en termes de finesse des bordures.
Le Find X9 afficherait ainsi les bordures physiques les plus fines jamais proposées sur un smartphone de la marque.
Parmi les autres ajustements de design, Oppo souligne le lancement d’un angle arrondi plus joli, ainsi qu'une optimisation globale de l'esthétique de l'appareil. Ce modèle, présenté comme la version standard la plus aboutie de la marque, coïncide avec le 30 anniversaire d’Oppo.
Caractéristiques techniques du Find X9
Le Oppo Find X9 serait équipé d’un écran LTPO OLED de 6,59 pouces (16,7 cm de diagonale), offrant une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il serait doté du processeur MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm par TSMC. Côté batterie, une capacité de 7 000 mAh est évoquée, compatible avec une charge filaire de 80 watts (W) et une charge sans fil de 50W.
Pour la photographie, le smartphone miserait sur un triple capteur arrière :
Un capteur principal de 50 mégapixels (Sony LYT-808) avec stabilisation optique ;
- Un ultra grand-angle de 50 mégapixels (Samsung JN5) ;
- Un téléobjectif périscope de 50 mégapixels (Samsung JN9) avec un zoom optique 3x.
Le capteur avant utiliserait également un module de 50 mégapixels (Samsung JN1). Oppo lancerait par ailleurs une version améliorée de son système de reproduction des couleurs Danxia, visant une restitution plus naturelle et précise des images
Quand sera disponible le Oppo Find X9 ?
La gamme Find X9 devrait être officiellement lancée début octobre en Chine. Reste-t-il à savoir si cette gamme sera lancée en France, mais pour l'instant, aucune information n'a été dévoilée à ce sujet.