Le constructeur chinois prépare le renouvellement de sa gamme Enjoy, avec un modèle doté d'une capacité de batterie massive.
Malgré les sanctions américaines qui limitent considérablement sa présence sur le marché occidental, Huawei poursuit le développement de ses gammes de smartphones. Le constructeur chinois, toujours solidement implanté en Asie, s'apprête apparemment à dévoiler sa nouvelle série Enjoy 90, dont les premières informations circulent déjà en ligne.
Un modèle Pro Max aux caractéristiques notables
Parmi les appareils attendus, le Huawei Enjoy 90 Pro Max se distingue par sa batterie de 8 500 mAh, selon les fuites en circulation. Il s'agirait d'une augmentation significative par rapport au Huawei Enjoy 80, lancé l'an dernier en Chine à un prix avoisinant les 165 dollars, qui embarquait une batterie de 6620 mAh et un écran 90 Hz.
Le nouveau modèle Enjoy 90 Pro Max pourrait être présenté le 23 mars. D'après les rumeurs, l'appareil serait équipé d'un écran OLED de 6,84 pouces, entièrement plat, un choix qui tranche avec la tendance aux dalles incurvées observée chez plusieurs fabricants. Côté mémoire, il est question de 8 Go de RAM et d'un stockage pouvant aller jusqu'à 512 Go.
Un processeur fait-maison à bord
Le processeur embarqué n'a pas encore été confirmé, mais les indiscrétions évoquent une puce de la série Kirin 8. Les restrictions imposées par Washington empêchent en effet Huawei d'intégrer les processeurs Snapdragon de dernière génération dans ses appareils.
De ce fait, les performances brutes mesurées par les benchmarks pourraient se situer en retrait par rapport à certains concurrents directs, notamment ceux de Samsung. Toutefois, pour un usage quotidien, le téléphone devrait offrir une expérience fluide et fonctionnelle.
Un modèle Enjoy 90 Plus également dans les tuyaux
La série Enjoy 90 ne se limiterait pas au seul Pro Max. Un second modèle, baptisé Enjoy 90 Plus, serait également en préparation. Cette déclinaison se positionnerait sur un segment plus accessible, avec un écran LCD de 6,7 pouces et une batterie de 6620 mAh.
Question esthétique, ce modèle se différencierait par un module photo de forme carrée, là où le Pro Max offrirait un module circulaire. Son prix devrait logiquement être inférieur à celui du Pro Max.
Si le smartphone est bien réel, la confirmation de Huawei devrait être annoncée prochainement. Concernant la disponibilité en Europe, en revanche, elle reste certainement peu probable.