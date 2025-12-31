Si vous vous êtes un tant soit peu intéressé à la photographie, vous avez probablement buté sur les réglages de l’objectif de votre appareil photo. Dès qu’une scène comporte des éléments proches et d’autres très éloignés, il devient difficile de maintenir la netteté partout. On obtient souvent un plan net, tandis que tout ce qui se situe devant ou derrière tombe dans le flou.

Pour pallier ces limites, les fabricants ont exploré plusieurs solutions. Fermer le diaphragme élargit la zone de netteté, mais elle diminue la lumière et réduit la précision des détails. Les logiciels de retouche photo corrigent parfois le flou après la prise, mais leurs résultats varient selon la scène et ses contrastes. Empiler plusieurs clichés avec différentes focales fonctionne dans des conditions statiques, mais ne permet plus de photographier des sujets en mouvement.

C’est à partir de ces constats que les chercheurs de Carnegie Mellon ont imaginé l’« autofocus spatialement variable ». Ce prototype ajuste la mise au point pour chaque zone pendant la capture. Chaque portion de l’image reçoit un réglage distinct, et la photo sort nette, même lorsque la scène combine des éléments très proches et très éloignés.