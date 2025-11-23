Boston Dynamics nous impressionne depuis plus de 10 ans avec ses robots aux performances athlétiques ahurissantes, comme le bipède Atlas ou le petit quadrupède Spot. D'autres acteurs, plus récents, comme Figure et son robot humanoïde intelligent Figure 03 jouent sur un autre terrain : celui de la cognition et de l'habileté. Ils sont actuellement les robots les plus représentatifs des progrès du secteur, mais leur force ne vaut rien sans leurs caméras embarquées, qui leur permettent d'interagir avec leur environnement.

Ces machines sont donc complètement dépendantes de leurs systèmes optiques, très avancés d'un point de vue électronique, mais encore loin d'atteindre l'efficacité d'un organe biologique. D'où l'intérêt de cette lentille bio-inspirée, nommée PHySL (pour Photoresponsive Hydrogel Soft Lens), un dispositif qui réagit à la lumière comme le ferait un tissu vivant.

Conçue par Corey Zheng, doctorant en ingénierie biomédicale et auteur principal de l’étude détaillant son fonctionnement, elle n'a besoin d'aucun moteur ou batterie pour fonctionner. « Le regard humain est vraiment impressionnant à bien des égards », explique le chercheur. « L’œil est compact, il peut modifier sa mise au point pour observer des objets proches ou lointains, et il régule la lumière grâce à la pupille. Et, par-dessus tout, sa résolution est remarquable ».

Les qualités énumérées par Zheng sont exactement celles que les systèmes optiques électroniques ne peuvent encore imiter, notamment l’ajustement de la ocale obtenu par simple réaction à la lumière. L'équipe de Georgia Tech a publié son étude décrivant PHySL dans la revue Science Robotics, le 22 octobre 2025.