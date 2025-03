Au-delà de la simple extraction de texte, l'outil serait capable d'identifier les différents éléments d'un document, tels que les titres, les paragraphes, les tableaux ou encore les listes. Cette compréhension avancée permettrait une conversion plus fidèle et plus pertinente des documents numérisés, ouvrant la voie à une automatisation plus poussée du traitement de l'information.

Mistral met en avant la conversion des documents PDF en fichiers Markdown. Ce format, de plus en plus populaire notamment dans le domaine du développement web et de la documentation technique, facilite l'édition et la manipulation du texte. Cette fonctionnalité pourrait s'avérer particulièrement utile pour les entreprises souhaitant intégrer rapidement et efficacement des informations issues de documents numérisés dans leurs systèmes d'information ou leurs flux de travail existants.