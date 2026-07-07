En dehors du terrain, Hyundai et Boston Dynamics ont également déployé des robots Spot dans les stades de Dallas et du New York/New Jersey pour des missions de sécurité périmétrique. Spot, doté de ses derniers modules de détection visuelle par IA, patrouillait les abords, loin de ses cabriolages sur du BTS lors du Mondial de Qatar 2022 (une campagne publicitaire Hyundai qui avait eu son petit effet à l'époque).

Derrière la mi-temps, un plan industriel à 30 000 robots par an

Depuis son rachat par Hyundai en 2021, Boston Dynamics n'organise plus ses démonstrations pour le seul plaisir des clips YouTube. Chaque apparition publique d'Atlas obéit à la même logique : convaincre investisseurs, clients industriels et grand public que les robots humanoïdes ont quitté le laboratoire pour le monde réel. Le Mondial, avec son audience planétaire (la FIFA attend deux milliards de téléspectateurs pour la seule finale), était simplement le terrain de démonstration le plus visible disponible.

La feuille de route d'Hyundai éclaire l'ambition derrière le spectacle. Le groupe vise le déploiement d'Atlas dans ses usines automobiles dès 2028, à commencer par la Metaplant de Savannah (Géorgie), pour des tâches de séquençage de pièces puis d'assemblage. L'objectif affiché : 30 000 unités produites annuellement. Ce qu'Atlas apprend à faire dans un stade de foot sous les projecteurs, qu'il s'agisse de tenir un objet, de naviguer dans un espace imprévisible ou de gérer des imprévus, il devra le reproduire sur une ligne d'assemblage dans vingt-quatre mois.

Dans ce secteur, les autres acteurs du marché n'ont rien manqué de la performance du 5 juillet. Tesla présente régulièrement des vidéos de son Optimus en action dans ses usines, Figure AI et Agility Robotics avancent leurs pions sur la logistique d'entrepôt. Mais aucun concurrent ne pouvait se targuer, avant ce match, d'avoir mis son robot devant un MetLife à guichets fermés (82 500 places). Rodriguez lui-même tempère pourtant l'enthousiasme : les robots sont encore « loin » de pouvoir jouer un vrai match. Ce Mondial n'est pas leur victoire, c'est leur audition.

Pour le téléspectateur français qui regardait Brésil-Norvège depuis son canapé, la scène avait quelque chose de décalé. D'ici la finale du 19 juillet, qui se jouera dans ce même MetLife Stadium, d'autres apparitions sont probables. Et d'ici 2028, les robots qui ont appris à tenir un ballon devant des millions de personnes trieront des pièces détachées dans une usine Hyundai, loin des caméras. Difficile d'imaginer meilleure introduction.