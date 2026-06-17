Qesaco

Sur terrain accidenté, mieux avoir des jambes que des roues … dans un entrepôt sans escalier, il est vrai que les roues permettent sans doute de se déplacer plus vite avec une plus grand stabilité … du bon sens donc…

J’ai vu que l’on fabriquait des robots soldats, ils devraient penser au mille pattes pour aller au bout des choses …