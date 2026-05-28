Les grandes entreprises d'intelligence artificielle aimeraient pouvoir produire elles-mêmes les puces qu'elles utilisent. Et parmi elles, le Français Mistral AI !
Mistral AI est le grand nom de l'intelligence artificielle française, malgré certaines particularités qui limitent son statut d'acteur de la souveraineté hexagonale. Et l'entreprise, fondée par Arthur Mensch, suit les géants du secteur dans leur ascension, mais aussi dans certaines de leurs ambitions, comme on peut le voir avec cette dernière déclaration du PDG de la boîte.
Mistral AI pense aussi à produire ses propres puces
On a plusieurs fois entendu parler du projet des géants américains de l'IA les plus en vue de produire leurs propres puces - encore le mois dernier, c'était le cas d'Anthropic, qui pourrait y mettre une somme de 30 milliards de dollars. Et de l'autre côté de l'Atlantique, chez nous, on a aussi ce genre d'idée.
Dans une interview accordée à la CNBC, Arthur Mensch, patron de Mistral AI, a ainsi évoqué cette possibilité. « Bien sûr, c'est intéressant » a-t-il ainsi affirmé. Mais il s'agirait plutôt d'un projet à long terme pour l'entreprise français.
Des puces maisons permettraient de réduire « le coût de déploiement des tokens »
« Nous finirons peut-être par fabriquer nos propres puces, je pense que cela finira par arriver, mais pour l'instant, nous comptons sur Nvidia, qui est un excellent partenaire pour nous, et nous testons quelques solutions ici et là » a ainsi précisé le Français. Et pouvoir réaliser ses propres puces ne serait pas qu'une question d'indépendance vis-à-vis de NVIDIA pour Mistral AI.
Arthur Mensch a ainsi expliqué à la CNBC que pouvoir disposer de puces conçues directement par Mistral AI pourrait « réduire considérablement le coût de déploiement des tokens ». Pour rappel, le token est l'unité de base du texte traitée dans l'IA : il peut s'agir d'un mot, d'un morceau de mot ou d'un signe de ponctuation. Les IA lisent et produisent le langage token par token, une mesure qui sert aussi à calculer leur coût et leur puissance de traitement.