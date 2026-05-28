On a plusieurs fois entendu parler du projet des géants américains de l'IA les plus en vue de produire leurs propres puces - encore le mois dernier, c'était le cas d'Anthropic, qui pourrait y mettre une somme de 30 milliards de dollars. Et de l'autre côté de l'Atlantique, chez nous, on a aussi ce genre d'idée.

Dans une interview accordée à la CNBC, Arthur Mensch, patron de Mistral AI, a ainsi évoqué cette possibilité. « Bien sûr, c'est intéressant » a-t-il ainsi affirmé. Mais il s'agirait plutôt d'un projet à long terme pour l'entreprise français.