Mistral n’est plus seul sur ce créneau de l’IA ouverte et efficace. En 2025, c’est même l’embouteillage. OpenAI a fini par lâcher du lest avec GPT-OSS, tentant de séduire ceux qui veulent garder la main sur leurs modèles. De l’autre côté du globe, les chinois de Moonshot AI avec Kimi K2 et DeepSeek avec sa V3.2 poussent des architectures MoE monstrueuses ou des mécanismes d’attention économes qui font trembler les benchmarks.

Pourtant, Mistral garde un atout dans sa manche : la lisibilité. Pas besoin d’avoir un doctorat en architecture neuronale pour comprendre leur offre. D’un côté le haut de gamme pour les tâches complexes, de l’autre les ouvriers spécialisés pour le turbin quotidien, le tout avec une licence Apache 2.0 qui rassure tout le monde. Dans cette foire d’empoigne où chaque laboratoire sort un nouveau modèle « révolutionnaire » tous les mardis, la constance de Mistral à livrer des outils utilisables et économes fait figure d’exception. La bataille de l’intelligence artificielle ne se gagnera peut-être pas à celui qui a le plus gros cerveau, mais à celui qui a le plus malin. Et à ce petit jeu, le coq français n’a clairement pas fini de chanter.