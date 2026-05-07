La start-up français Genesis AI étonne cette semaine. Elle présente en effet à la fois un modèle d'IA, et une main robotique mise en branle par ce modèle.
On entend souvent parler des prouesses dans le domaine de l'intelligence artificielle effectuées du côté des États-Unis ou bien de la Chine. Mais en France aussi, on a des idées, comme le montrent l'existence de Mistral AI, mais aussi d'un écosystème hexagonal important, soutenu notamment par le milliardaire Xavier Niel. Et c'est une des entreprises dans laquelle il a investi, en compagnie de l'ancien patron de Google Eric Schmidt, qui étonne aujourd'hui.
Genesis AI présente son IA capable de bouger une main robotique
Genesis AI. Ce pourrait bien être un nom qui deviendra un jour important, au vu de ce qui vient d'être dévoilé. La société a en effet présenté ce mercredi 6 mai son modèle d'IA GENE-26.5, qui permet d'actionner une main robotique équipée d'un gant à capteurs tactiles. Cette main est, selon la start-up, capable « d'exécuter des tâches manuelles complexes et de longue durée ».
Ce qui marque, c'est la précision de l'engin, qui peut cuisiner, joueur du piano ou avec un Rubik's cube, ou même manipuler une pipette de laboratoire. Et ici, contrairement à certains scandales où l'on avait découvert que les robots présentés étaient en fait téléopérés, rien de tel, selon Genesis AI. C'est bien l'IA et la main qui font tout le travail, de manière autonome.
Après la main, tout un robot est en préparation
Ce nouveau produit étonnant devrait commencé à être commercialisé durant l'année en cours. Et si sa fabrication est actuellement assurée du côté de la Chine, Genesis AI a pour objectif de l'internaliser (elle qui est présente à Paris et à Palo Alto, en Californie), à partir de 2027.
Surtout, le prochain gros morceau sera de passer d'une main à un robot complet. Pour augmenter sa base de données à partir de laquelle entraîner le robot, elle souhaite déployer son gant équipé de capteurs chez des partenaires industriels, afin de créer une « bibliothèque de compétences manuelles ». Elle récolte aussi des vidéos prises d'un « point de vue subjectif capturées par des opérateurs portant des caméras ». De quoi se poser en concurrent crédible de Tesla et de son robot Optimus ?