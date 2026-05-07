Genesis AI. Ce pourrait bien être un nom qui deviendra un jour important, au vu de ce qui vient d'être dévoilé. La société a en effet présenté ce mercredi 6 mai son modèle d'IA GENE-26.5, qui permet d'actionner une main robotique équipée d'un gant à capteurs tactiles. Cette main est, selon la start-up, capable « d'exécuter des tâches manuelles complexes et de longue durée ».

Ce qui marque, c'est la précision de l'engin, qui peut cuisiner, joueur du piano ou avec un Rubik's cube, ou même manipuler une pipette de laboratoire. Et ici, contrairement à certains scandales où l'on avait découvert que les robots présentés étaient en fait téléopérés, rien de tel, selon Genesis AI. C'est bien l'IA et la main qui font tout le travail, de manière autonome.