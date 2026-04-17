La start-up américaine, fondée en 2024, a publié des travaux autour d’un système unique utilisé sur plusieurs robots. Les données d’entraînement regroupaient des enregistrements issus de machines variées, de vidéos humaines et d’exécutions autonomes. Le modèle traitait aussi bien des consignes textuelles que des indications visuelles ou des paramètres de vitesse.

Dans une cuisine d’essai, un robot a été placé devant une airfryer. Les données d’entraînement contenaient quelques enregistrements isolés. Dans l’un, un robot refermait un appareil. Dans un autre, un objet était déposé dans un récipient par une machine différente. Aucune séquence ne correspondait à une cuisson complète.

Le robot a pourtant ouvert le compartiment, saisi une patate douce, puis engagé une tentative d’insertion dans l’appareil. L’action s’est interrompue sans consigne précise. Les ingénieurs ont ensuite détaillé chaque étape de la manipulation, du geste initial jusqu’à la fin de la tâche. Le robot a repris l’exécution selon cette succession d’indications.