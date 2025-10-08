Cet exosquelette portable est capable de suivre les mouvements du haut et du bas du corps. Un LiDAR installé sur le dos mesure les déplacements et la posture du torse. Des capteurs sur les bras et les mains enregistrent les rotations et angles des articulations. Chaque mouvement se traduit en trajectoires exploitables par le robot.

Pour le haut du corps, l’exosquelette aligne les rotations avec celles des articulations humaines. L’inclinaison et la flexion du coude entraînent le bras du robot, et les rotations du poignet sont captées par des IMU placées sur les avant-bras et les gants à retour de force. Les mouvements de l’épaule bénéficient de degrés de liberté supplémentaires, ce qui améliore la fluidité des gestes. Cette correspondance exacte permet au robot de reproduire fidèlement les mouvements humains dans des espaces restreints ou pour des gestes précis.

Les mouvements du bas du corps comprennent la marche, les squats et les transitions entre position debout et assise. La vitesse et la rotation du torse servent de commandes pour l’algorithme de contrôle de l’équilibre du robot. Le système intègre un module d’odométrie LiDAR qui assure une localisation précise dans des environnements variés, avec des variations de lumière ou de textures. L’exosquelette fournit une base solide pour l’enseignement de tâches complexes et la capture complète du mouvement humain, ce qui rend la collecte de données plus flexible et moins exigeante pour l’opérateur.