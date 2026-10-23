La bascule peut aussi échouer, et le ministère de la Culture l'a appris à ses dépens. Passé au libre dans les années 2000, il est revenu à Microsoft Office à la fin des années 2010. Le cabinet du ministre était resté sous Office, et les désagréments dans les échanges de fichiers avec les directions ont eu raison du libre. Il est depuis passé à Microsoft 365 et affiche le coût par poste le plus élevé de l'État, soit 378 euros par an. À la Transition écologique, où le libre est pourtant une vieille culture d'ingénieurs, les cadres réclament la suite Microsoft avec insistance, même si le ministère limite encore à 10 000 le nombre de licences Office pour 25 000 postes. Les ministères qui mélangent les deux mondes citent les mêmes points irritants, avec des macros et tableaux croisés dynamiques difficiles à reproduire, des documents qui s'affichent mal d'un logiciel à l'autre, et des agendas incompatibles.