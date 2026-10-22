Côté budget, La Suite a coûté environ 40 millions d'euros entre 2021 et 2025, avec une hausse moyenne de 40 % par an. Plus d'un tiers de cette somme a payé les licences de deux outils achetés à des éditeurs, à savoir Osmose, abandonné en 2024, et Resana, que la DINUM cessera de financer en 2027. Tchap a absorbé à lui seul près de la moitié des dépenses de prestations. Le développement repose surtout sur des informaticiens freelances, recrutés via un marché conçu pour les « start-up d'État », qui sont de petites équipes chargées de lancer vite un nouveau service. La DINUM ne mobilise que l'équivalent de 17 agents à temps plein. Le modèle, agile au démarrage, n'est pas adapté à un logiciel appelé à durer, estime la Cour, et le nouveau marché passé en 2025 en conserve la logique. Les magistrats jugent aussi le contrôle trop léger, et dit dans son rapport que la DINUM ne leur a fourni qu'un suivi comptable, « parfois approximatif ».