La sécurité et la vie privée arrivent en tête des raisons de la souveraineté (71%). Or les mainteneurs, ceux qui entretiennent ces projets, croulent sous les rapports de bugs et les correctifs générés par IA. Greg Kroah-Hartman, développeur du noyau Linux, indique que le nombre de CVE (les identifiants publics de failles) publiés pour le noyau est passé de 55 à 230 par semaine depuis l'arrivée de ces outils. Une partie correspond à de vrais bugs, parfois anciens. Mais lors de tests avec des étudiants de la Vrije Universiteit Amsterdam, près de la moitié des modifications produites par les IA étaient incorrectes. Les mainteneurs du noyau exigent donc que l'auteur prouve que son changement fonctionne.