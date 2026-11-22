Octave Klaba a même poussé le raisonnement plus loin, présentant OVHai Workspace comme une sorte d'« OS IA », un environnement dans lequel les entreprises pourraient composer leur propre ensemble d'outils, sans se limiter aux services d'OVHcloud. Le groupe y a déjà intégré ses propres applications, de la messagerie au stockage, mais prévoit une marketplace pour accueillir les CRM, outils de gestion et logiciels métiers d'autres éditeurs.

Cette vision « prompt first » pourrait ainsi modifier les rapports de force entre éditeurs. Car si les logiciels gardent toute leur utilité technique, leurs interfaces risqueraient de perdre leur place centrale dans l'expérience utilisateur. La relation passerait désormais par l'agent, chargé de retrouver les informations et de mobiliser les services nécessaires.

Les applications deviendraient ainsi des composants que l'on pourrait connecter, combiner, voire remplacer selon les besoins, sans que les utilisateurs et utilisatrices aient nécessairement à se soucier du logiciel qui exécute chaque opération. Le fournisseur de l'agent gagnerait alors une influence considérable sur la visibilité des applications, leur intégration et la manière dont leurs services sont proposés.

Une position stratégique qu'OVHcloud est loin d'être seule à convoiter. Le 17 novembre, soit deux jours avant l'OVHcloud AI Summit, Microsoft annonçait à l’Ignite la disponibilité générale d'Office dans Copilot, permettant de créer et de modifier des documents Word, Excel ou PowerPoint directement depuis l'assistant, ainsi que l'intégration en préversion de Salesforce. Satya Nadella présentait même Copilot comme le nouvel « OS du travail ». Une vision singulièrement proche de celle défendue par Octave Klaba : faire de l'agent l'intermédiaire privilégié entre l’utilisateur et les logiciels, qu'ils proviennent de l'éditeur lui-même ou de fournisseurs tiers.

Même trajectoire chez Google, qui permet depuis septembre à Gemini d'interagir avec des services tiers comme Salesforce, Asana ou HubSpot grâce au protocole MCP, sans obliger les utilisateurs et utilisatrices à quitter leurs applications Workspace pour accéder aux informations de ces outils.

Sur le terrain de l'expérience utilisateur, la différence entre OVHcloud et les géants américains réside donc davantage dans la méthode que dans l'ambition. Microsoft et Google font évoluer des suites logicielles déjà utilisées par des millions de professionnels, tandis qu'OVHcloud a préféré repartir de zéro plutôt que d'adapter à l'IA des interfaces perfectionnées depuis vingt-cinq ans pour des utilisateurs humains. Si l'interface agentique offre une occasion de changer de fournisseur, OVHcloud espère pouvoir attirer des entreprises qui n'auraient pas envisagé de quitter Microsoft 365 ou Google Workspace pour une suite bureautique classique.

Cette liberté de conception ne suffit toutefois pas à effacer l'avantage concurrentiel de Microsoft et Google, qui peuvent s'appuyer sur une clientèle déjà acquise, un vaste écosystème d'applications et des intégrations éprouvées.

L'ouverture d'une marketplace ne garantit pas davantage que les applications soient interchangeables. Changer de logiciel suppose de retrouver des fonctionnalités similaires, de transférer les données, de reconfigurer les droits d'accès et d'assurer la continuité des processus de travail. Autant de contraintes qui subsistent derrière une interface agentique et continuent de lier les entreprises à leurs fournisseurs historiques.