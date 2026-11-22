Avec OVHai Workspace, OVHcloud imagine un avenir où les entreprises ne paieraient plus tant pour accéder à des logiciels que pour confier leur travail à des agents IA. Derrière cette hypothèse défendue par Octave Klaba, c'est tout le modèle économique du SaaS qui pourrait vaciller. Et la bataille pour en prendre le contrôle a déjà commencé.
Combien coûtera OVHai Workspace, la nouvelle plateforme collaborative d'OVHcloud ? À cette question très terre à terre, posée jeudi 19 novembre lors d'une session de questions-réponses à laquelle nous avons participé, en marge de l'OVHcloud AI Summit, Octave Klaba n'a pas donné de chiffre, préférant prendre le problème à rebours et remettre en question la logique même des abonnements SaaS : payer pour accéder à des logiciels. « Je pense que vous allez payer un agent ou l'IA », a-t-il lâché, esquissant un modèle dans lequel les applications traditionnelles se fondraient dans l'offre plutôt que d'en justifier le prix. Une perspective qui pourrait bien annoncer un sérieux changement de régime pour le logiciel professionnel.
Du clic au prompt, les logiciels passent au service des agents
Depuis une vingtaine d'années, le Software as a Service (SaaS) a imposé ses règles. Plus besoin d'acheter une licence perpétuelle ni d'installer chaque programme sur les serveurs de l'entreprise. On souscrit un abonnement, souvent calculé selon le nombre d'utilisateurs, pour accéder à des applications hébergées dans le cloud. C'est le modèle de Microsoft 365, Google Workspace et d'une bonne partie des logiciels professionnels.
L'arrivée des agents IA pourrait toutefois rebattre les cartes. Jusqu'ici, ouvrir Outlook, retrouver un échange, rédiger un document dans Word, consulter son calendrier et envoyer une invitation nécessitait de naviguer entre plusieurs interfaces. Demain, une seule requête pourrait suffire à déclencher toutes ces opérations. L'utilisateur ou l'utilisatrice exprimerait ce qu'il souhaite obtenir, à charge pour l'agent de mobiliser les outils nécessaires. Ce faisant, le logiciel ne disparaîtrait pas. Il changerait simplement de statut, passant du premier plan aux coulisses.
C'est le parti pris d'OVHcloud avec OVHai Workspace. Plutôt que d'adapter une suite bureautique existante à l'IA, le groupe affirme avoir conçu un environnement agentique autour duquel s'articulent ses applications, de la messagerie à l'agenda, en passant par les documents et les réunions. Pour exploiter les informations dispersées dans ces applications, l'agent s'appuie sur AI Search, un moteur qui indexe les contenus et combine recherche sémantique et recherche par mots-clés. Il peut ainsi retrouver les passages pertinents parmi des milliers de documents et les utiliser pour accomplir une tâche, sans avoir à parcourir l'ensemble des données à chaque requête.
On passerait alors, selon la formule d'OVHcloud, du Software as a Service au Service as a Software, un renversement qui ne consisterait plus tant à vendre l'accès à des fonctionnalités qu'à prendre en charge et à automatiser des tâches de bout en bout. Et qui soulève une question épineuse pour les éditeurs SaaS : si les agents deviennent les principaux interlocuteurs de leurs clients, quelle part de la valeur créée par leurs logiciels pourront-ils encore capter ?
La porte d'entrée des logiciels, une place que tout le monde s'arrache
Octave Klaba a même poussé le raisonnement plus loin, présentant OVHai Workspace comme une sorte d'« OS IA », un environnement dans lequel les entreprises pourraient composer leur propre ensemble d'outils, sans se limiter aux services d'OVHcloud. Le groupe y a déjà intégré ses propres applications, de la messagerie au stockage, mais prévoit une marketplace pour accueillir les CRM, outils de gestion et logiciels métiers d'autres éditeurs.
Cette vision « prompt first » pourrait ainsi modifier les rapports de force entre éditeurs. Car si les logiciels gardent toute leur utilité technique, leurs interfaces risqueraient de perdre leur place centrale dans l'expérience utilisateur. La relation passerait désormais par l'agent, chargé de retrouver les informations et de mobiliser les services nécessaires.
Les applications deviendraient ainsi des composants que l'on pourrait connecter, combiner, voire remplacer selon les besoins, sans que les utilisateurs et utilisatrices aient nécessairement à se soucier du logiciel qui exécute chaque opération. Le fournisseur de l'agent gagnerait alors une influence considérable sur la visibilité des applications, leur intégration et la manière dont leurs services sont proposés.
Une position stratégique qu'OVHcloud est loin d'être seule à convoiter. Le 17 novembre, soit deux jours avant l'OVHcloud AI Summit, Microsoft annonçait à l’Ignite la disponibilité générale d'Office dans Copilot, permettant de créer et de modifier des documents Word, Excel ou PowerPoint directement depuis l'assistant, ainsi que l'intégration en préversion de Salesforce. Satya Nadella présentait même Copilot comme le nouvel « OS du travail ». Une vision singulièrement proche de celle défendue par Octave Klaba : faire de l'agent l'intermédiaire privilégié entre l’utilisateur et les logiciels, qu'ils proviennent de l'éditeur lui-même ou de fournisseurs tiers.
Même trajectoire chez Google, qui permet depuis septembre à Gemini d'interagir avec des services tiers comme Salesforce, Asana ou HubSpot grâce au protocole MCP, sans obliger les utilisateurs et utilisatrices à quitter leurs applications Workspace pour accéder aux informations de ces outils.
Sur le terrain de l'expérience utilisateur, la différence entre OVHcloud et les géants américains réside donc davantage dans la méthode que dans l'ambition. Microsoft et Google font évoluer des suites logicielles déjà utilisées par des millions de professionnels, tandis qu'OVHcloud a préféré repartir de zéro plutôt que d'adapter à l'IA des interfaces perfectionnées depuis vingt-cinq ans pour des utilisateurs humains. Si l'interface agentique offre une occasion de changer de fournisseur, OVHcloud espère pouvoir attirer des entreprises qui n'auraient pas envisagé de quitter Microsoft 365 ou Google Workspace pour une suite bureautique classique.
Cette liberté de conception ne suffit toutefois pas à effacer l'avantage concurrentiel de Microsoft et Google, qui peuvent s'appuyer sur une clientèle déjà acquise, un vaste écosystème d'applications et des intégrations éprouvées.
L'ouverture d'une marketplace ne garantit pas davantage que les applications soient interchangeables. Changer de logiciel suppose de retrouver des fonctionnalités similaires, de transférer les données, de reconfigurer les droits d'accès et d'assurer la continuité des processus de travail. Autant de contraintes qui subsistent derrière une interface agentique et continuent de lier les entreprises à leurs fournisseurs historiques.
Faudra-t-il encore payer une licence pour chaque salarié ?
C'est finalement sur le terrain économique que cette évolution pourrait provoquer le plus de secousses. Car si l'on ne paie plus d'abord pour utiliser un logiciel, mais pour confier des tâches à un agent, c'est la logique même de la facturation par utilisateur qui pourrait être remise en question. Un même agent pourrait prendre en charge des tâches jusque-là réparties entre plusieurs salariés, remettant en question la pertinence d'une facturation fondée sur le nombre de personnes qui utilisent directement chaque logiciel. Faudra-t-il continuer à payer pour accéder à chaque application, ou plutôt en fonction de son utilisation, voire du travail accompli ?
Une interrogation qui commence déjà à tarauder le secteur, comme en témoignent les perspectives de Deloitte pour 2026, qui envisage l'émergence de modèles hybrides mêlant abonnements, facturation à la consommation et paiement au résultat.
Or, si l'abonnement repose sur un tarif connu à l'avance et la facturation à la consommation sur des unités mesurables, mettre un prix sur le travail accompli par un agent est une autre affaire. Comment évaluer la qualité et la valeur d'un compte rendu, d'une analyse ou d'une tâche automatisée ? Qui paie lorsque l'agent doit recommencer ? Et comment fixer un tarif prévisible lorsque la puissance de calcul nécessaire peut varier considérablement d’une tâche à l'autre ?
Microsoft a déjà fait un choix en la matière. Depuis l'Ignite, la création et la modification de documents Office dans Copilot sont comprises dans l'abonnement à l'assistant, sans facturation supplémentaire à la consommation. Les tâches d'IA les plus exigeantes peuvent en revanche être facturées à l'usage. Une approche hybride, donc, qui fait cohabiter facturation à la consommation et licences Microsoft 365 traditionnelles, sans remettre en cause les abonnements par utilisateur.
OVHcloud aussi veut sa part du gâteau
Chez OVHcloud, en revanche, les contours de cette nouvelle économie sont encore à définir. L'espace Productivité d'OVHai Workspace vient d'ouvrir en alpha gratuite, avec 5 Go de stockage par utilisateur, mais Octave Klaba n'a pas encore précisé comment le groupe entend commercialiser ses agents. Il a toutefois esquissé une stratégie de déploiement : commencer par migrer vers Workspace les millions de comptes de messagerie mutualisée qu'héberge déjà OVHcloud, une fois la plateforme sortie de sa phase bêta, puis élargir son public grâce à une formule freemium. Ambition affichée : atteindre 100 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Un objectif que Klaba juge à sa portée, faisant lui-même valoir que si Proton avait pu réunir 100 millions de comptes, OVHcloud n'avait aucune raison de ne pas réussir à en faire autant.
Un tel volume constituerait aussi un argument de poids auprès des grandes entreprises. Si OVHcloud parvient à gérer 100 millions de boîtes mail, estime son patron, une entreprise de 300 000 salariés aura bien moins de raisons de douter de sa capacité technique à répondre à ses besoins.
Mais plus que le nombre d'utilisateurs, c’est le partage de la valeur qui pourrait redistribuer les cartes entre fournisseurs d'agents et éditeurs SaaS. Si les entreprises finissent par payer leurs agents plutôt que de multiplier les licences individuelles, qui rémunérera les logiciels utilisés en arrière-plan ? Les éditeurs SaaS pourraient continuer à facturer leurs abonnements aux entreprises, tout en autorisant les agents à exploiter leurs services. Ils pourraient aussi négocier directement avec les fournisseurs d'agents les conditions d'accès à leurs applications, qui seraient alors intégrées aux offres de ces derniers. Dans ce second cas, la relation commerciale avec les entreprises passerait en partie par les fournisseurs d'agents, qui gagneraient du poids dans la négociation des tarifs et pourraient capter une part des revenus jusqu'ici perçus directement par les éditeurs.
OVHcloud espère donc profiter de cette évolution pour bousculer la domination des grandes suites bureautiques. Et si le groupe considère avoir une carte à jouer face aux géants américains, c'est aussi parce qu'il maîtrise l'ensemble de sa chaîne technologique. « Moi, tout est chez moi », a insisté Octave Klaba, évoquant ses centres de données, ses usines de fabrication de serveurs et son réseau mondial. Des moyens qui lui permettent de développer et d'héberger ses propres services sans devoir s'appuyer sur les infrastructures cloud d'un concurrent.
Mais Microsoft et Google disposent elles aussi de leurs propres infrastructures, en plus des logiciels, des clients et des agents capables d'occuper cette nouvelle position d'intermédiaire. Rien ne garantit donc qu'OVHcloud et les autres nouveaux entrants seront les premiers bénéficiaires de cette évolution. La bataille pourrait finalement moins porter sur la disparition du SaaS que sur le contrôle de l'agent chargé d'exploiter ses applications. Et, surtout, sur celui qui présentera la facture.