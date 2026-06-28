Le bilan carbone du numérique pèse lourd à l’échelle mondiale, et vous pouvez agir, à votre échelle, pour faire au mieux. Le choix d’un hébergeur français, tel qu’o2switch, vous permet avec ce prestataire, de bénéficier de datacenters entièrement situés dans l’Hexagone.

Ils sont ainsi majoritairement alimentés avec une électricité produite de manière plus respectueuse de l’environnement. De plus, les datacenters d’o2switch sont optimisés pour un refroidissement selon la méthode du « free cooling », qui permet de se passer des climatisations employées par bien d’autres acteurs du secteur.

L’autre bonne nouvelle, à ce titre, est qu’en tant que propriétaire de son infrastructure, o2switch a pleinement la main dessus, sans délégation à des tiers, ce qui est à noter dans l’optique d'un plein respect de vos données.

Aucune concession n’est pour autant à recenser puisque l’infrastructure d'o2switch est certifiée Tier IV, soit un niveau de disponibilité maximal, à savoir 99,95 % du temps, comme expliqué dans l’avis indépendant de Clubic sur o2switch.