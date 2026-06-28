Autant vous faire gagner du temps tout de suite, vous avez grandement intérêt à privilégier un hébergeur français pour votre projet numérique. Et cela, pour plusieurs bonnes raisons.
Que cela soit pour l’administration des datacenters et leur impact environnemental, un service dynamique et francophone, de même qu’un plein respect de la confidentialité par l’application du règlement général européen sur la protection des données (RGPD), vous avez tout intérêt à choisir un hébergeur tricolore.
La bonne nouvelle, c’est qu’en plus de répondre à toutes ces conditions, o2switch vous propose des offres axées sur la performance, avec de nombreuses fonctionnalités mises au point par ses soins, aisées à prendre en main, et des prix attractifs.
Votre hébergeur Web respecte pleinement votre confidentialité en ligne
Et c’est un point qui n’est (vraiment) pas à négliger
Au-delà de la simple question des prix, qui reste l’enjeu central pour bien des personnes souhaitant héberger leur site Web, un point clef, et trop souvent négligé, reste à prendre en compte.
Il s’agit de la souveraineté numérique, et plus spécifiquement, du bon respect de votre confidentialité en ligne. En effet, selon le pays où se trouve le siège de votre hébergeur Web, la législation relative au bon respect de vos données varie sensiblement.
Avec o2switch, allez droit au but et sollicitez les services d’un hébergeur français, dont le siège se trouve à Clermont-Ferrand, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
o2switch applique donc le règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et garantit ainsi la confidentialité de vos informations les plus sensibles.
En plus, vous faites le choix d’un hébergeur Web faisant le choix d’une implantation en France, impliqué dans le tissu économique auvergnat et soutien de nombreuses activités numériques développées sur le sol français.
Optimisez l’impact environnemental de vos sites Web avec o2switch
Le bilan carbone du numérique pèse lourd à l’échelle mondiale, et vous pouvez agir, à votre échelle, pour faire au mieux. Le choix d’un hébergeur français, tel qu’o2switch, vous permet avec ce prestataire, de bénéficier de datacenters entièrement situés dans l’Hexagone.
Ils sont ainsi majoritairement alimentés avec une électricité produite de manière plus respectueuse de l’environnement. De plus, les datacenters d’o2switch sont optimisés pour un refroidissement selon la méthode du « free cooling », qui permet de se passer des climatisations employées par bien d’autres acteurs du secteur.
L’autre bonne nouvelle, à ce titre, est qu’en tant que propriétaire de son infrastructure, o2switch a pleinement la main dessus, sans délégation à des tiers, ce qui est à noter dans l’optique d'un plein respect de vos données.
Aucune concession n’est pour autant à recenser puisque l’infrastructure d'o2switch est certifiée Tier IV, soit un niveau de disponibilité maximal, à savoir 99,95 % du temps, comme expliqué dans l’avis indépendant de Clubic sur o2switch.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Misez sur le meilleur hébergeur Web du marché (il est Français)
Des outils faits maison et un service client francophone sont à votre main
o2switch ne se contente pas de rassembler quelques fonctionnalités disponibles ailleurs. L’entreprise propose régulièrement de nouveaux outils développés en interne, adaptés aux besoins de ses utilisateurs.
Cela est par exemple le cas, du côté de la cybersécurité, avec TigerGuard, pour la Protection en temps réel, et TigerProtect, jouant un rôle de pare-feu.
De même, si vous souhaitez héberger des sites sous WordPress ou en créer-un, o2switch inclut son propre outil de gestion, WPTiger, et vous aide à dynamiser la vitesse de votre site sous WordPress, et donc l’expérience des internautes le visitant, avec AccelerateWP.
Pour le reste, vous comptez sur du premium, notamment avec l’offre Cloud. d'o2switch. Cela inclut un accès au service client francophone, par téléphone en semaine aux heures ouvrées, ainsi que par chat et mail 24h/24, 7j/7.
Parmi les autres fonctionnalités, l’offre Cloud. inclut un espace disque illimité au format NVMe, l’interface de gestion cPanel, ainsi que des bases de données, des boîtes mails, des sites Web et des transferts mensuels illimités.
A titre indicatif, l'offre Cloud. Vous permet de compter, côté hébergement, sur des équivalents virtuels de 12 CPU, 48 Go de mémoire vive (RAM) et des débits moyens de 42 Mb/s, ce qui est bien utile pour répondre à des besoins énergivores en termes d’administration.
Un code promo exclusif vous permet d’obtenir un prix poids plume pour votre hébergement Web
Concernant l'offre Cloud., vous pouvez bénéficier d’une première année d’abonnement à partir de 1,86 €/mois en ajoutant le code promo CLUBIC avant de régler votre achat.
Une réduction de - 88 % vous permet d’économiser plus de 170 € durant vos 12 premiers mois de souscription avec ce code promo. Le renouvellement sera ensuite possible, pour conserver l'offre Cloud., au tarif mensuel en vigueur.
Deux autres d’abonnement, Grow. et Pro., sont disponibles chez o2switch, avec une première année d’abonnement plus accessible grâce au code promo CLUBIC.
Enfin, prenez en compte que la TVA peut s’ajouter, avant votre paiement, selon l’endroit où vous résidez. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est activée avec toute nouvelle souscription chez o2switch.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python. o2switch a récemment renforcé son arsenal avec TigerGuard pour la sécurité applicative, AccelerateWP pour l'optimisation des performances WordPress, et une offre Managed Bare-Metal pour les projets à très fort trafic.
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.