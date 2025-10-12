Pratique, o2switch vous permet également, dans ses offres d'abonnement Cloud. et Pro., de bénéficier d'un espace de stockage de 250Go avec NextCloud. Le tout, directement géré et hébergé par les services d'o2switch.

Cerise sur le gâteau, vous pouvez profiter, en ce moment, d'un code promo exclusif chez Clubic pour obtenir votre abonnement moins cher chez o2switch.

Dans cet article, vous pourrez en apprendre davantage sur o2switch et l'intérêt de profiter de cet espace de stockage de 250Go, mais aussi sur les différentes offres mises à votre disposition.