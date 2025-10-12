Choisir son hébergement Web en France peut être une excellente idée pour de multiples raisons, et o2switch en cumule un grand nombre. Avec une infrastructure plus respectueuse de l'environnement, gérée à 100% par ses soins et des offres adaptées à divers besoins, vous êtes déjà entre de bonnes mains.
Pratique, o2switch vous permet également, dans ses offres d'abonnement Cloud. et Pro., de bénéficier d'un espace de stockage de 250Go avec NextCloud. Le tout, directement géré et hébergé par les services d'o2switch.
Cerise sur le gâteau, vous pouvez profiter, en ce moment, d'un code promo exclusif chez Clubic pour obtenir votre abonnement moins cher chez o2switch.
Dans cet article, vous pourrez en apprendre davantage sur o2switch et l'intérêt de profiter de cet espace de stockage de 250Go, mais aussi sur les différentes offres mises à votre disposition.
Les avantages de cet espace de stockage :
- 250Go à votre main
- Tous les types de fichiers pris en charge
- Gestion par les équipes d'o2switch
Voilà les détails qui font la différence chez o2switch !
Un stockage pratique et volumineux à votre main
Si vous ne connaissez pas encore NextCloud, vous pouvez appréhender ce service dans notre avis dédié à ce produit chez Clubic.
En quelques mots, et en moins de 10 ans d'existence, NextCloud a su réinventer le stockage en ligne (ou sur votre propre appareil) en intégrant de multiples outils (calendrier, graphisme, mail) selon votre besoin.
Ainsi, dans un cadre professionnel, NextCloud permet d'obtenir une plateforme interne assez complète et sécurisée, engageant notamment des institutions comme le ministère de l'Intérieur à recourir à ses services depuis 2019.
Du côté d'o2switch, qui profite également de son propre avis indépendant et à nouveau consacré meilleur hébergeur Web pour l'année 2025 chez Clubic, l'intégration d'un espace de stockage de 250Go NextCloud dans ses offres Cloud. et Pro. est une vraie avancée.
Déjà réputée pour la qualité de ses services, o2switch met les petits plats dans les grands en vous permettant d'enregistrer un certain nombre de fichiers avec vous.
Et, le tout, en s'occupant de sa gestion pour vous. Si NextCloud permet, notamment pour les utilisateurs plus avancés, de créer un espace de stockage (et un environnement collaboratif) dont vous pouvez paramétrer de nombreux détails, o2switch vous facilite la vie dans le cadre de ses offres Cloud. et Pro. !
Tout ce que vous avez à faire, est d'enregistrer les fichiers de votre choix, que cela soit en rapport avec les sites Web que vous hébergez chez o2switch, ou même pour des besoins personnels par exemple.
Un hébergement sécurisé 100% français
Si NextCloud a l'avantage d'être un service open-source, et donc potentiellement très réactif en cas de menace en ligne, il ne propose pas d'infrastructure propre à ses clients. Avec o2switch, vous profitez de datacenters situés en France, et entièrement gérés par l'entreprise.
Ainsi, déjà qu'o2switch obtient la certification Tier 4, avec une disponibilité de 99,99% de vos sites Web, son réseau de serveurs est souverain, surveillé 24h/24, 7 jours/7 par ses soins. Vous profitez donc d'une sérénité optimisée.
Plus encore, vos données, dont celles enregistrées sur cloud de 250Go, sont donc hébergées en France. Vous bénéficiez ainsi d'une optimisation du respect de votre vie privée, en accord avec le règlement général européen sur la protection des données (RGPD).
o2switch est d'ailleurs novateur en termes de cybersécurité. En plus d'un antivirus (ImunifyAV+) inclus dans les offres Cloud. et Pro., vous pouvez compter sur des fonctionnalités mises au point par o2switch. Cela se concrétise par TigerProtect, qui joue pleinement un rôle de pare-feu pour bloquer au mieux tout trafic malveillant vers votre site Web, mais aussi la protection en temps réel avec TigerGuard.
Adoptez une démarche numérique plus écoresponsable
Qui dit hébergement en France avec o2switch, dit aussi de s'imprégner des actions de l'entreprise consistant à rendre l'hébergement Web moins polluant. Et pour cause, les datacenters sont alimentés avec de l'électricité produite en France, majoritairement décarbonée.
Votre stockage cloud de 250Go est donc facilement accessible (pour vous), tout en profitant de tous les avantages d'un hébergement en France, y compris pour un meilleur respect de l'environnement.
Précisément, o2switch a équipé ses datacenters d'une telle manière qu'il y a pas de recours, par exemple, à la climatisation jusqu'à +52° de température extérieure, pour refroidir ses serveurs.
o2switch s'engage également dans une démarche plus écologique au quotidien, en recherchant un maximum de ses composants à proximité, en les recyclant, tout en incitant ses employés à des mobilités plus durables.
La qualité faite en France, voici les services d'o2switch
Avec les offres Cloud. et Pro., en plus de profiter de cet espace de stockage de 250Go NextCloud, vous bénéficiez de performances à la hauteur.
Celles-ci sont d'autant plus optimisées, côté vitesse, par PowerBoost, une fonctionnalité incluse dans les souscriptions Cloud. et Pro. chez o2switch. Un espace disque, un nombre de sites Web, mais aussi un stockage pour ces derniers (NVMe) sont compris en illimité. Un nouveau projet ?
Seulement des solutions, avec des CMS pris en charge et de nombreuses fonctionnalités dédiées pour WordPress, dont WPTiger, l'interface de gestion 100% créée par o2switch. Vous pouvez aussi compter sur un créateur de sites Web (avec aide de l'IA) vous proposant plus de 200 modèles en quelques clics. Enfin, un nom de domaine vous est, en plus, offert pour votre site Web.
Comment obtenir ces 250Go de stockage avec o2switch ?
Si o2switch vous propose, en ce moment, 3 possibilités de souscription, sachez que Grow., son plan d'abonnement le plus basique, ne permet pas de profiter de l'espace de stockage NextCloud de 250Go.
Voici donc les deux solutions, Cloud. et Pro., qui s'offrent à vous, en fonction de votre besoin. Sachez qu'elles vous donnent accès au service client francophone d'o2switch. Celui-ci est joignable par téléphone en semaine, du lundi au vendredi (9h-18h), par tchat et par mail 7/7J et 24/24h.
Optez pour un équilibre avec l'offre Cloud.
L'offre Cloud., anciennement connue sous le nombre de l'offre Unique., vous offre avec des performances efficaces, avec un équivalent de 12 CPU Threads, 48Go de RAM, des débits de 42Mb/s et 8 lunes.
Un nom de domaine vous est offert, avec ce cadeau maintenu au-delà de la première année d'abonnement, sans frais supplémentaires.
Grâce au code promo exclusif, vous pouvez profiter de -15% de réduction supplémentaire pour votre première année d'abonnement, déjà proposée dès 4,25€/mois, avec une souscription de long terme.
Le renouvellement est possible à partir de 9€/mois, restant bien moins cher que l'abonnement au mois, dès 16€/mois. Notez que la TVA peut s'ajouter selon l'endroit où vous résidez, et vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Passez un cap avec l'offre Pro.
Pour celles et ceux qui ont besoin d'une puissance encore plus élevée, l'offre Pro. est pensée pour vous. Elle comprend un équivalent de 24 CPU Threads, une mémoire vive de 64Go de RAM, des débits de 84mb/s ainsi que 16 lunes.
Comme l'offre Cloud., en optant pour le long terme, vous bénéficiez d'une réduction de -73%, pour votre première année de souscription, calculée sur le prix de l'abonnement au mois.
Sans compter le code promo exclusif CLUBIC, l'offre Pro. est disponible dès 6,25€/mois. Ensuite, vous pouvez conserver votre abonnement à partir de 16€/mois, ce qui est toujours moins élevé que la souscription au mois, à 24€/mois.
De même, en plus du service client prioritaire francophone compris, prenez en compte que vous pouvez, selon votre lieu de résidence, être éligible à la TVA, tandis qu'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours demeure à votre main.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.