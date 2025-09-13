Un bon hébergeur Web, tel qu'o2switch, c'est tout d'abord une infrastructure sécurisée pour vous permettre d'optimiser la visite de vos contenus par les internautes, mais aussi votre activité au quotidien, même si ce site Internet ne présente que vos passions du moment par exemple.

o2switch a développé plusieurs fonctionnalités maison, notamment proposées dans son offre d'hébergement Cloud., pour davantage de cybersécurité. Par exemple, TigerGuard implique une surveillance en ligne, en temps réel, de toute cybermenace pour la bloquer au plus tôt, c'est-à-dire, à sa source.

De plus, vous pouvez compter sur TigerProtect pour bénéficier d'un véritable pare-feu destiné à vous prémunir des comportements malveillants à l'encontre de votre site Web. Les certificats SSL Let's Encrypt sont inclus en illimité et les services de l'antivirus PHP ImmunifyAV+ sont aussi dans l'offre Cloud.

Or, la cybersécurité n'est pas le seul enjeu, les performances le sont également. o2switch est gestionnaire de son propre parc de serveurs. Ses datacenters sont situés en France, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un objectif de développement plus vertueux côté environnement, que ce soit par l'alimentation de ces datacenters ou encore leur refroidissement.

Les 3 offres d'abonnement d'o2switch permettent, sans aucun problème de gérer un site sous WordPress. Nombre de comptes mail et de sites Web hébergés, mais aussi base de données comme espace disque NVMe, vous sont proposés en illimité.

Par exemple, dans l'offre Cloud., vous obtenez 16 threads CPU, l'équivalent de 48Go de mémoire vive (RAM) et des débits jusqu'à 42Mb/s. Autant dire que la gestion de vos sites Web est d'autant plus fluidifiée, qui plus est avec l'aide de PowerBoost, le propre logiciel de serveurs Web d'o2switch.

Votre bonne organisation au quotidien est, enfin, facilitée par o2switch et ses fonctionnalités dédiées à WordPress. Cela est, par exemple, le cas avec WPTiger. Cette interface vous permet de disposer d'une boite à outils complète, développée par o2switch, pour gagner un temps précieux.

Création de clone, installation d'une mise à jour, contrôle de la sécurité, vous ne laissez rien au hasard tout en disposant d'une vision d'ensemble efficace.