Désormais l'un des gestionnaires de contenu (ou « CMS » dans la langue de Shakespeare) parmi les plus employés au monde, WordPress est un très bon compagnon si vous souhaitez créer un site Internet. Et pour allier l'utile à l'agréable, songez dès à présent à y associer un hébergeur Web digne de ce nom.
o2switch, l'hébergeur Web 100% français et proposant des fonctionnalités et services parmi les plus complets du marché, vous propose plusieurs offres d'abonnement adaptées à la gestion de sites Internet sous WordPress.
Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez, en plus, profiter d'un code promo exclusif chez Clubic pour obtenir un hébergement à prix (encore plus) attractif chez o2switch.
Dans cet article, vous pourrez en apprendre plus sur WordPress, l'importance de bien choisir l'hébergeur Web où votre site sera conservé, mais aussi un tutoriel simple pour faire migrer votre site Internet sous WordPress chez o2switch, de même que les offres en cours.
Donnez un supplément d'âme à votre site Internet en l'hébergeant chez o2switch
Pourquoi créer un site Web sous WordPress ?
Tout bonnement car, même si vous n'êtes pas un expert en informatique, vous pouvez très facilement créer un site qui vous ressemble sous WordPress. Noté 8/10 en conclusion du test indépendant réalisé par la rédaction de Clubic, ce CMS concentre (oui!) pas moins de 40% des sites Web mondiaux en cette année 2025.
De quoi donner le vertige après plus de 24 ans d'existence, et une communauté qui ne cesse donc de croitre. Le première point clef de WordPress est, tout d'abord, son usage gratuit. En effet, vous pouvez donner libre cours à vos idées sans frais et bénéficier de milliers de thèmes à votre main.
Bien évidemment, si vous avez, ne serait-ce que des rudiments en codage, vous pouvez prendre en main de très nombreux paramètres, mais de multiples fonctionnalités manipulables sur le principe du glisser-déposer, et sont ainsi d'autant plus manipulables par tous.
WordPress, c'est aussi plus de 60 000 plug-ins en boutique, avec des outils plus ou moins onéreux, mais qui permettent de faire la différence au moment de la conception, puis du bon fonctionnement de votre site Web.
Nous vous rappelons, car c'est l'un des enjeux de sécurité majeurs autour de WordPress, de ne pas inutilement démultiplier les plug-ins sur votre site Web, car cela complexifie leur gestion, mais également de les mettre à jour systématiquement. En effet, cela évite au mieux qu'un faille de cybersécurité ne puisse être exploitée par des pirates en ligne.
Fort de sa communauté et de son fonctionnement en open-source, WordPress bénéficie de nombreux soutiens pour la poursuite de son développement, dont o2switch en France.
Et cela tombe très bien, car, une fois votre site créé, il va être question de l'héberger, et ce point doit faire l'objet d'une attention toute particulière de votre côté.
Choisissez bien votre hébergeur Web : ces raisons qui font la différence !
Un bon hébergeur Web, tel qu'o2switch, c'est tout d'abord une infrastructure sécurisée pour vous permettre d'optimiser la visite de vos contenus par les internautes, mais aussi votre activité au quotidien, même si ce site Internet ne présente que vos passions du moment par exemple.
o2switch a développé plusieurs fonctionnalités maison, notamment proposées dans son offre d'hébergement Cloud., pour davantage de cybersécurité. Par exemple, TigerGuard implique une surveillance en ligne, en temps réel, de toute cybermenace pour la bloquer au plus tôt, c'est-à-dire, à sa source.
De plus, vous pouvez compter sur TigerProtect pour bénéficier d'un véritable pare-feu destiné à vous prémunir des comportements malveillants à l'encontre de votre site Web. Les certificats SSL Let's Encrypt sont inclus en illimité et les services de l'antivirus PHP ImmunifyAV+ sont aussi dans l'offre Cloud.
Or, la cybersécurité n'est pas le seul enjeu, les performances le sont également. o2switch est gestionnaire de son propre parc de serveurs. Ses datacenters sont situés en France, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un objectif de développement plus vertueux côté environnement, que ce soit par l'alimentation de ces datacenters ou encore leur refroidissement.
Les 3 offres d'abonnement d'o2switch permettent, sans aucun problème de gérer un site sous WordPress. Nombre de comptes mail et de sites Web hébergés, mais aussi base de données comme espace disque NVMe, vous sont proposés en illimité.
Par exemple, dans l'offre Cloud., vous obtenez 16 threads CPU, l'équivalent de 48Go de mémoire vive (RAM) et des débits jusqu'à 42Mb/s. Autant dire que la gestion de vos sites Web est d'autant plus fluidifiée, qui plus est avec l'aide de PowerBoost, le propre logiciel de serveurs Web d'o2switch.
Votre bonne organisation au quotidien est, enfin, facilitée par o2switch et ses fonctionnalités dédiées à WordPress. Cela est, par exemple, le cas avec WPTiger. Cette interface vous permet de disposer d'une boite à outils complète, développée par o2switch, pour gagner un temps précieux.
Création de clone, installation d'une mise à jour, contrôle de la sécurité, vous ne laissez rien au hasard tout en disposant d'une vision d'ensemble efficace.
Le prix n'est pas la seule bonne raison pour passer chez o2switch
Vous avez déjà un site sous WordPress ? Voici comment l'héberger chez o2switch !
Pour en apprendre plus sur les services de cet hébergeur Web français, vous pouvez, à votre guise, consulter le test indépendant compris dans l'avis de Clubic. o2Switch y obtient la note de 9/10 et se place ainsi en tête des meilleurs hébergeurs Web du marché en septembre 2025.
Alors, pour faciliter votre migration vers o2switch si vous avez déjà un site Web sous WordPress hébergé ailleurs, vous pouvez facilement le faire avec l'aide de CPanel, une fois votre compte chez o2switch créé.
Il vous faudra également en profiter pour configurer un nom de domaine, et bonne nouvelle, o2switch vous en offre un dans chacune de ses souscriptions.
Vous pouvez, par la méthode classique, effectuer votre transfert en FTP. Sinon, pour les sites sous WordPress de petite et moyenne taille, vous pouvez employer Duplicator afin de gagner du temps.
Quelles sont les meilleures offres d'hébergement Web pour WordPress chez o2switch ?
Comme évoqué précédemment, les 3 offres de souscription proposées par o2switch, à savoir Grow., Cloud. et Pro., proposent des ressources suffisantes pour gérer un site Internet sous WordPress.
Vous pouvez facilement comparer les différentes fonctionnalités entre ces 3 offres d'abonnement sur la page Web d'o2switch, mais nous vous conseillons, pour une expérience équilibrée comme optimisée, de choisir l'offre Cloud. !
En effet, vous y conservez le bénéficie de votre nom de domaine sans frais au-delà de la première année d'abonnement, tout en profitant d'un accès prioritaire au service client, francophone, d'o2switch, 24h/24, 7j/7.
En termes de rapport qualité/prix, l'offre Cloud. fait donc la différence, à partir de 4,25€/mois pour votre première année d'abonnement. Vous pouvez, en plus, renseigner le code promo exclusif CLUBIC pour profiter d'une réduction supplémentaire de -15%.
Enfin, prenez en compte que les prix proposés n'incluent pas la TVA, qui est différente en fonction de l'endroit où vous résidez. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé accompagnent votre achat chez o2switch.
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
