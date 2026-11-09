Ce blocage remonte à la loi contre le narcotrafic, en 2025. Avec le soutien du gouvernement, un sénateur avait introduit dans ce texte l’obligation, pour WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger ou le français Olvid, de transmettre aux autorités le contenu des messages de certaines personnes surveillées, même chiffrés. Les éditeurs de messageries ont protesté et les députés ont supprimé la mesure. Entretemps, les sénateurs avaient riposté en glissant dans le projet de loi « résilience » l’article 16 bis. Pour les juristes et les services de renseignement, cet article mal ficelé risque de fragiliser tout le cadre juridique des écoutes en France.

Pour sortir de l’impasse, le gouvernement a confié en janvier une mission à Florent Boudié, alors député Renaissance de la Gironde et président de la commission des lois. Sa mission a duré huit mois au lieu des trois prévus, et le député a réuni en parallèle, discrètement, des parlementaires hostiles aux portes dérobées et des représentants des services de renseignement. Dans son rapport, que Le Monde a pu consulter, Florent Boudié demande au gouvernement de renoncer aux portes dérobées envisagées dans la loi narcotrafic, mais aussi de supprimer l’article 16 bis.

Le gouvernement a suivi ces deux recommandations. Devant les députés, Anne Le Hénanff, secrétaire d’État au numérique, a dénoncé l’« impact délétère pour les services » de l’article 16 bis et annoncé que l’exécutif « soutiendra » sa suppression. En échange, il « s’engagera à ne pas réintroduire ni soutenir une réintroduction » des portes dérobées dans les messageries « jusqu’à la fin de la session parlementaire ». « Il s’agit d’un changement très clair de la position gouvernementale », souligne un industriel du secteur.