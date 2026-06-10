NIS 2 : la France est en retard parce que la DGSI veut scanner vos messages, Bruxelles saisit la justice

Pour transposer NIS 2, le gouvernement a regroupé plusieurs textes européens dans un seul projet de loi : la directive NIS 2, la directive CER sur la résilience des infrastructures critiques, et certaines dispositions du règlement DORA pour le secteur financier. Présenté en Conseil des ministres à l'automne 2024, ce texte a été adopté au Sénat mais n'a pas achevé son parcours parlementaire. Un seul article bloque tout le processus.

Comme le rappellent nos confrères de l'Usine Digitale, l'article 16 bis interdit à l'État d'imposer aux fournisseurs de services chiffrés l'intégration de portes dérobées, autrement dit des accès cachés permettant aux autorités de lire les communications des utilisateurs. Le sénateur Olivier Cadic, qui l'a introduit dans le texte, défend une position partagée par l'essentiel de la communauté cybersécurité. Une faille créée pour les autorités ne reste jamais réservée aux autorités. Elle peut être exploitée par des cybercriminels ou des services de renseignement étrangers. La DGSI, elle, campe sur une position inverse. Selon l'agence, la généralisation du chiffrement de bout en bout complique ses enquêtes judiciaires et ses opérations de renseignement.

Ce désaccord n'est pas nouveau. Il s'est d'abord joué sur la loi Narcotrafic. En février 2025, une disposition glissée dans ce texte aurait contraint Signal, WhatsApp ou Olvid à intégrer des backdoors pour les autorités. Comme nous le rapportions, la mesure a été rejetée en commission début mars, puis une seconde fois en séance plénière le 20 mars 2025, par 119 voix contre 24. Guillaume Poupard, ancien directeur de l'ANSSI, avait alors publiquement jugé le dispositif "irréaliste, dangereux et inefficace".

Il prenait comme exemple la "technique du fantôme", une méthode qui consiste à introduire en secret un participant invisible dans une conversation pour lui en transmettre copie. Cette approche avait notamment été poussée en 2018 par le renseignement britannique et abandonnée après une levée de boucliers de la communauté cybersécurité mondiale. Le ministère de l'Intérieur avait pourtant annoncé vouloir réintroduire la mesure. En juillet 2025, les responsables des services de renseignement sont remontés au front, cette fois pour tenter d'obtenir la suppression de l'article 16 bis lors du retour du texte au Parlement.