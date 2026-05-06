Aujourd'hui, pour comprendre le danger potentiel des messageries électroniques dites chiffrées, il faut savoir que 97 % des messages envoyés depuis un téléphone portable transitent par des applications de ce type, dont 60 à 80 % sont chiffrées de bout en bout. La délégation parlementaire au renseignement (DPR), présidée par la sénatrice Muriel Jourda, en a fait le point de départ d'une communication publiée le 4 mai 2026, qui secoue le monde du renseignement. Elle propose un accès ciblé encadré et s'alarme d'un article de loi qu'elle juge dangereux. L'AFNUM, de son côté, répond que briser le chiffrement, même partiellement, serait risqué pour tout le monde.