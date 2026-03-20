Squeak

Et sur quelles données les agents IA vont travailler hein? Si tu demandes à un agent IA de te réserver un taxi il va bien falloir qu’il communique avec des plateformes qui font le lien entre l’utilisateur et les taxis. Plateformes qui proposeront des API payantes et qui généreront des revenus. Les agents IA devant payer, qui sera impacté par l’augmentation du tarif? L’utilisateur final. Et est-ce que l’utilisateur final aura toujours autant envie de payer plus pour quelque chose qu’il savait faire lui-même avant toutes ces IA comme téléphoner directement à une compagnie de taxi? Ou réserver un resto? Ou prendre un rendez-vous médical? Devoir dicter quelque chose à la voix à une IA qui peut-être ne comprendra pas du premier coup et dira « Désolé je n’ai pas compris, voulez vous aller à la mer ou chez votre mère? ». Je trouve (pour l’instant) que c’est rendre plus complexes des choses qui pourtant sont très simples.

Et tout cela en bouffant de la bande passante, consommant la batterie etc. Que des gens finissent par choisir un téléphone classique plutôt qu’un smartphone, il y a de vraies raisons. Que des personnes même plus jeunes s’intéressent de plus en plus au retrocomputing et découvrent pourtant des technologies plus simples qui datent d’avant leur naissance, c’est aussi peut-être un moyen de s’évader de tout ce brouhaha numérique dominé par des algorithmes et autres agents.

Je ne suis pas contre forcément, mais je me pose de plus en plus de questions sur ces IA que l’on veut nous imposer de force dans tout, absolument tout notre quotidien. Nous verrons bien, mais pour ma part, j’ai l’impression d’avoir une saturation avec le mot « IA ». Et je suis loin d’être le seul.