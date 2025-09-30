Aujourd'hui est un grand jour pour Nothing. La marque vient en effet d'annoncer officiellement le lancement de sa plateforme IA Essential, qui sera la base de son futur système d'exploitation natif à l'IA.

Celle-ci comprend deux éléments. Le premier, « Essential Apps », permet de simplement décrire une tâche, donnant naissance à une Essential Apps qui s'ajoute à l'écran d'accueil. Parmi les exemples donnés par le groupe, on retrouve « avant mes appels, afficher un résumé d'une page basé sur mon agenda et mes conversations » ou bien « créer un suivi d'humeur synchronisé avec une playlist musicale ».

Le deuxième élément, Playground, suit Essential Apps en ce qu'il offre une plateforme communautaire où il sera possible de « créer, remixer, partager et télécharger des applications conçues par la communauté ».