La marque de produits électroniques Nothing avance dans sa volonté de créer un écosystème IA. Ça commence aujourd'hui avec le lancement de sa plateforme Essential.
L'intelligence artificielle est destinée à atterrir dans tous les produits électroniques de notre quotidien. Un constat fait par tous les acteurs du milieu, qui s'attellent à la tâche chacun de leur côté. Et la marque Nothing, connue pour ses smartphones épurés, avait déjà fait part de son ambition dans le secteur, afin de créer à terme un OS IA. Un projet qui commence à voir le jour
Nothing lance sa plateforme IA Essential
Aujourd'hui est un grand jour pour Nothing. La marque vient en effet d'annoncer officiellement le lancement de sa plateforme IA Essential, qui sera la base de son futur système d'exploitation natif à l'IA.
Celle-ci comprend deux éléments. Le premier, « Essential Apps », permet de simplement décrire une tâche, donnant naissance à une Essential Apps qui s'ajoute à l'écran d'accueil. Parmi les exemples donnés par le groupe, on retrouve « avant mes appels, afficher un résumé d'une page basé sur mon agenda et mes conversations » ou bien « créer un suivi d'humeur synchronisé avec une playlist musicale ».
Le deuxième élément, Playground, suit Essential Apps en ce qu'il offre une plateforme communautaire où il sera possible de « créer, remixer, partager et télécharger des applications conçues par la communauté ».
L'objectif à terme : Essential OS
C'est clairement un nouveau mode de création et de développement des applications qui nous est proposé ici par Nothing. Ce dont est parfaitement conscient la direction du groupe.
« Avec Essential, nous commençons à ébranler le système dépassé et élitiste mis en place par les leaders historiques du marché. Une nouvelle ère exige une nouvelle façon de penser. L'avenir des logiciels sera celui d’un accès sans restriction, d'une innovation collective et d'une hyperpersonnalisation. Les forteresses du passé seront démantelées, ouvrant la voie à un futur véritablement guidé par les utilisateurs » cherche à prophétiser le PDG, Carl Pei.
À noter qu'il s'agit d'une première étape, qui va donner naissance sur le long terme à une suite d'outils IA dont le regroupement formera un système d'exploitation natif à l'IA, Essential OS.