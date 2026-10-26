Les douanes comptent ces 2 euros par catégorie d’articles, et non par colis. Pour un envoi de vingt casquettes, quels que soient la marque ou le modèle, les frais s’élèvent ainsi à 2 euros, mais ils passent à 4 euros pour trois casquettes et quatre tee-shirts.

Jusqu’ici, un acheteur pouvait éviter le droit de 3 euros en dépassant 150 euros de commande, au prix des droits de douane classiques calculés selon la nature de la marchandise, mais il ne pourra pas échapper de cette manière aux frais de traitement. Une commande de 400 euros passée sur une boutique britannique ou américaine de cartes de développement est soumise à 2 euros par catégorie, et sur un panier de 30 euros, il faut compter 2 euros de plus par type d’article différent.

Les bricoleurs d’électronique sont en première ligne, car leurs montages réunissent souvent une dizaine de composants à quelques centimes pièce. Pierre Lecourt, qui tient le site Minimachines, a refait les comptes de son dernier montage de huit composants. Il avait payé 20 euros sur AliExpress avant juillet, et le montage lui reviendrait aujourd’hui à 44 euros avec le droit de 3 euros appliqué huit fois. En ajoutant les 2 euros de novembre, il faudra compter 60 euros, soit trois fois le prix des pièces. « Pour le moment j’ai donc totalement arrêté de faire de l’électronique », a-t-il écrit.