ayaredone

Pour ceux qui suivent et comprennent l’actualité ça a toujours été prévu comme ça.

3 euros PAR catégorie. Ma fille vient de payer + de 20 euros de « frais » pour un colis

J’ai commandé 2 fois sur Temu et 90 % des « trucs » c’est de la grosse m.rd.e

Je préfère aller chez Action