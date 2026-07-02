Depuis quelques jours, des commerçants relaient un message annonçant l'entrée en vigueur d'une taxe européenne de 3 € sur les petits colis en provenance de plateformes comme Temu, Shein ou AliExpress. L'information est globalement exacte… mais elle passe sous silence un détail qui peut faire grimper la facture.
"Enfin une bonne nouvelle !" … Depuis plusieurs jours, un même message circule chez de nombreux commerçants européens. Il annonce l'entrée en vigueur d'une taxe de 3 euros sur les petits colis importés depuis des plateformes comme Temu, Shein ou AliExpress, présentée comme un moyen de rétablir une concurrence plus équitable.
Sur le fond, le message dit vrai. Depuis le 1ᵉʳ juillet 2026, l'Union européenne applique bien un nouveau droit de douane sur les envois d'une valeur inférieure à 150 euros en provenance de pays tiers. Toutefois, la réalité est un peu plus complexe qu'un simple « 3 € par colis ».
Oui, le droit de 3 € existe… mais il ne s'applique pas forcément une seule fois
Cette nouvelle mesure répond à un problème devenu gigantesque. En 2024, près de 4,6 milliards de petits colis sont entrés dans l'Union européenne, soit environ 12 millions par jour, dont plus de 90 % provenaient de Chine. Pour mieux financer les contrôles et mieux encadrer ces importations, Bruxelles a instauré un droit forfaitaire de 3 euros. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce montant ne s'applique pas automatiquement une seule fois par colis.
Le texte adopté par le Conseil de l'Union européenne prévoit en effet que le droit est perçu pour chaque sous-position tarifaire (ou « ligne d'article ») présente dans l'envoi. Concrètement, si vous commandez trois t-shirts identiques, ils relèvent de la même nomenclature douanière : le droit ne sera donc appliqué qu'une seule fois.
En revanche, si votre commande contient un t-shirt, une paire de chaussures et un bijou fantaisie, chacun de ces produits relève d'une sous-position tarifaire différente. Le droit pourra alors être appliqué trois fois, soit 9 euros, même si tous les articles arrivent dans un seul et même colis. C'est probablement la nuance la plus importante de cette réforme… et aussi celle qui est la moins souvent expliquée.
Qui paiera réellement ces nouveaux droits ?
Autre point qui prête à confusion : ce n'est pas le consommateur qui est directement redevable de ce droit de douane.
Juridiquement, ce sont les plateformes, les vendeurs ou les opérateurs logistiques qui s'en acquittent lors de l'importation. Ils restent ensuite libres de l'intégrer dans leurs prix, de l'ajouter aux frais de livraison ou d'afficher des frais d'importation séparés au moment du paiement.
Dans la pratique, il y a donc peu de chances que ces nouveaux coûts disparaissent dans les marges. Les consommateurs devraient bien en supporter une partie, voire la totalité, mais pas forcément sous la forme d'une simple ligne « +3 € » sur chaque commande.
Pour des paniers composés de plusieurs types de produits, le surcoût pourrait d'ailleurs être supérieur à ce que laissent entendre les nombreux messages qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux.
À noter pour les commerçants français : ce droit européen remplace une taxe nationale de 2 € par catégorie de produits, instaurée en mars 2026, mais dont le rendement est resté très en dessous des objectifs, une large part des colis ayant été détournée vers d'autres pays de l'UE avant d'être réacheminée vers la France. Paris a donc choisi de suspendre son propre dispositif au moment où le droit européen prend le relais, plutôt que de cumuler les deux.
Une première étape avant une réforme plus large
Ce droit de douane forfaitaire n'est toutefois qu'une mesure transitoire. Il restera en vigueur jusqu'au 1er juillet 2028, date à laquelle il doit être remplacé par le futur système douanier européen reposant sur la plateforme EU DataHub.
D'autres évolutions sont également attendues dans les prochains mois, notamment une redevance destinée à financer le traitement administratif des millions de colis qui entrent chaque année dans l'Union européenne. Cette redevance, baptisée "Union Handling Fee", doit entrer en vigueur dès le 1ᵉʳ novembre 2026, soit dans quelques mois seulement, même si son montant précis reste à ce jour non arrêté.
Une chose est en tout cas certaine : les achats à très bas prix sur les grandes plateformes asiatiques vont progressivement perdre une partie de leur avantage économique. Pas forcément avec une taxe fixe de 3 euros par commande, mais avec un mécanisme plus subtil… et parfois plus coûteux que ce que beaucoup imaginent.