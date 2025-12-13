C'était un projet en cours depuis quelque temps déjà au niveau européen. Afin de faire face à l'afflux massif de produits pas chers issus des géants de l'e-commerce, comme Temu ou Shein, l'Union européenne préparait la fin de l'exonération de taxe douanière pour les colis d'une valeur de moins de 150 euros.

C'est finalement une taxe unique de 3 euros par colis qui a été décidée. Mais l'annonce est plus compliquée que ce gros titre, que vous avez pu lire un peu partout.