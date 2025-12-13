Une taxe de 3 euros va être appliquée dans l'Union européenne sur les petits colis importés. Mais ce montant pourrait en fait être plus important, selon ce que contient votre colis !
C'était un projet en cours depuis quelque temps déjà au niveau européen. Afin de faire face à l'afflux massif de produits pas chers issus des géants de l'e-commerce, comme Temu ou Shein, l'Union européenne préparait la fin de l'exonération de taxe douanière pour les colis d'une valeur de moins de 150 euros.
C'est finalement une taxe unique de 3 euros par colis qui a été décidée. Mais l'annonce est plus compliquée que ce gros titre, que vous avez pu lire un peu partout.
Une taxe de 3 euros imposée à tous les petits colis importés dans l'Union européenne
C'est finalement décidé. L'Union européenne a validé l'idée d'une taxe sur les petits colis, d'une valeur de moins de 150 euros, importés sur son territoire. Des colis qui, pour l'immense majorité (91% en 2024) proviennent de Chine.
Cette taxe de 3 euros sera appliquée à partir du 1ᵉʳ juillet 2026. Elle ne sera pas appliquée au consommateur, mais au vendeur. Sauf que, évidemment, celui-ci sera tenté de répercuter la hausse sur le client.
Un montant de 3 euros qui s'applique à chaque type de produit
« Cette mesure temporaire répond au fait que ces colis entrent actuellement dans l'UE en franchise de droits, ce qui entraîne une concurrence déloyale pour les vendeurs de l'UE, des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, des niveaux élevés de fraude et des préoccupations environnementales » s'est réjoui le Conseil européen.
Mais attention, le chiffre de 3 euros peut être trompeur. Car la taxe s'appliquera par type de produits contenus dans le petit colis. Par exemple, s'il comporte 10 exemplaires d'un même t-shirt, la taxe à appliquer sera de 3 euros. Mais si un colis comprend une paire de chaussettes, un jean, et un t-shirt, la taxe montera alors à 9 euros. Clairement de quoi freiner certaines commandes !